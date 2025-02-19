 

Рупор кремлевской пропаганды: Фрагментация мировой торговли

19.02.2025, 19:55, Разное
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Фрагментация мировой торговли

Банк Франции и центр стратегический исследований французских ВМС CESM (Centre d’études stratégiques de la Marine) подготовили Анализ стратегических изменений в сфере мирового судоходства. Авторы отмечают, что «новая эра глобализации» характеризуется возрастающей фрагментацией мировой экономики и усилением товарооборота внутри геополитических блоков (или макрозон) в ущерб торговле между странами из соперничающих блоков.

Это ведет к милитаризации торговых отношений. Поэтому возрастает роль военных флотов в контроле над морскими путями сообщения и подводными коммуникациями.

В записке указаны следующие стратегические изменения:

▪️после начала СВО наблюдается резкое перераспределение торговых потоков в пользу внутриблокового оборота

▪️структурная тенденция к фрагментации началась примерно в 2018, когда США и Китай вступили в «торговую войну»

Авторы анализа указывают на существенный рост стоимости морских грузоперевозок из-за систематических атак по торговым судам в Красном море. Как утверждается в записке, действия йеменского движения Ансар Аллах значительно серьезнее повлияли на торговые потоки между Китаем и ЕС, чем на внешние экономические связи Израиля или США. Объем грузоперевозок через Суэцкий канал сократился почти на 75%.

https://t.me/thehegemonist/3849 (там же можно скачать аналитическую записку на французском)

Собственно, это к вопросу о том, зачем России будет необходим океанский флот. Без серьезного флота в условиях новой Холодной войны нам будет крайне сложно защищать от прокси-атак и иного давления наше разветвленное "Белое" и "серое" судоходство + есть вопросы по защите подводных трубопроводов и кабелей. После окончания СВО необходимо рассмотреть вопрос о новой кораблестроительной программе на ближайшие 10-15 лет с значительным сегментом морских беспилотных систем.

Сами же процессы фрагменты логичны и естественны, так как они проистекают из разрушения старого миропорядка и краха глобалистского проекта. Торжество блокового мышления помноженное на стремление к многполярности, будет обславливать агрессивную борьбу за рынки и торговые потоки с увеличением числа торговых войн и разгулом протекционизма.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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