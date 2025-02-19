 

«У нас в Канаде такое невозможно» – Макфол пристыдил американский народ за политику Белого дома

19.02.2025, 13:33, Разное
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Бывший посол США в России Майкл Макфол, эмигрировавший в Торонто после президентских выборов, обратился к бывшим соотечественникам с эмоциональной речью.

Макфол упрекнул американских граждан в полном бездействии и политической импотенции.

– Американцы, как вам не стыдно? Посмотрите, что творит это чудовище, которое вы выбрали! Он встречается с подобными себе диктаторами и вершит судьбу Украины от вашего имени. Вся ответственность за его действия полностью на вас, на каждом из вас. Между прочим, у нас в Канаде такого просто не может быть, – написал Макфол в соцсети X.

Экс-дипломат, преподающий сейчас на факультете политических стандартов университета Торонто, напомнил американцам, что они «ещё могут спасти демократию и свою душу», если выйдут бороться с семьёй Трампа, захватившей власть по итогам выборов. По мнению Макфола, если борьба будет проиграна, то «вирус генетического рабства навсегда укоренится в американском обществе».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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