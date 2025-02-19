Рупор кремлевской пропаганды: Зеленский – некомпетентный президент

Трамп не стал тянуть и начал публичную порку Зеленского. Теплая ванна для кокаинового фюрера закончилась.

1. В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас рейтинг — 4%.

2. У них было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров.

3. Зеленский — совершенно некомпетентный президент, делает нелепые заявления, и его руководство позволило войне продолжаться.

4. Зеленский не знает, где половина денег, которые дали США. Украине придётся заплатить, или выяснить, куда делись деньги

5. Войну в Украине можно было решить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» еще несколько лет назад.

6. Россия не хотела разрушать Киев – если бы они хотели, они бы это сделали.

7. Если Украина хочет свое место за столом переговоров, то должны пройти выборы.

Чушпан, бабки давай быро…

PS, На фоне чудесных заявлений агента Дональда, Одесса ночью принимала массированные прилеты "Гераней" по подстанциям и портовой инфраструктуре.

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Источник: Colonel Cassad

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