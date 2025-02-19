 

Рупор кремлевской пропаганды: Зеленский – некомпетентный президент

19.02.2025, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трамп не стал тянуть и начал публичную порку Зеленского. Теплая ванна для кокаинового фюрера закончилась.

1. В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас рейтинг — 4%.
2. У них было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров.
3. Зеленский — совершенно некомпетентный президент, делает нелепые заявления, и его руководство позволило войне продолжаться.
4. Зеленский не знает, где половина денег, которые дали США. Украине придётся заплатить, или выяснить, куда делись деньги
5. Войну в Украине можно было решить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» еще несколько лет назад.
6. Россия не хотела разрушать Киев – если бы они хотели, они бы это сделали.
7. Если Украина хочет свое место за столом переговоров, то должны пройти выборы.

Чушпан, бабки давай быро…

PS, На фоне чудесных заявлений агента Дональда, Одесса ночью принимала массированные прилеты "Гераней" по подстанциям и портовой инфраструктуре.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Скотт Риттер станет новым послом США в России

19.02 / На Ставрополье занялись созданием многоразовых диабетических нано-тестов

19.02 / Наушники с шумоподавлением нарушают нормальную работу мозга

19.02 / Визовый отдел посольства США в Москве начнёт принимать карты «МИР»

19.02 / Мнение «аналитика»: О важном в переговорах… Кто поднял белый флаг?

19.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Рой БПЛА это уже настоящее

19.02 / Мнение: Над всей Испанией безоблачное небо

19.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Стоимость проекта “Гуайдо”

19.02 / Мнение «аналитика»: О лузере дня… Финал немного предсказуем?

18.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика