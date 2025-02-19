 

Рупор кремлевской пропаганды: Стоимость проекта “Гуайдо”

19.02.2025, 3:00, Разное
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Гуайдо и USAID

Демарш Трампа с USAID вскрывает все новые и новые интересные факты финансирования любой оппозиции, в том числе и венесуэльской. Поскольку «вспышка сверхновой» Гуйадо в 2019 году был и остается самим ярким метеорологическим событием на политическом небосклоне Венесуэлы, этот случай самый интересный.

Еще две недели назад фигурировала сумма в размере 700 млн долларов, которые США посредством USAID потратили на «проект Гуайдо», а теперь она возросла аж на целых миллиард и составляет 1.712 млн долларов. Думаю, это не предел, и мы увидим новые откровения!

Распределение бюджета следующее: 856 млн на преодоление гуманитарного кризиса,
647 млн на помощь венесуэльцам, бежавшим в другие страны, 209 млн для оставшихся в стране венесуэльцев.

Еще в июле 2020 года Джошуа Ходжес (Joshua Hodges), исполняющий обязанности администратора USAID по Латинской Америке и Карибскому бассейну, признал эту цифру в интервью, но это прошло незамеченным, и только сейчас это признание вновь всплыло в свете перспективы ликвидации USAID.

Деньги канализировались под рубрикой облегчения «кризиса в Венесуэле» и оказания гуманитарной помощи. Они были переданы самопровозглашенной администрации Хуана Гуайдо и теперь ему вменяют растрату и коррупцию при управлении этими ресурсами. Расследования выявили незаконное использование венесуэльских активов за границей и финансирование роскошных поездок для политических союзников. Ничего не напоминает?

Венесуэльские власти уже подали запрос на экстрадицию Гуайдо из США. И вся логика событий подсказывает, что эта экстрадиция не за горами.

@pyatakov_LA – цинк

Насчет выдачи я конечно сомневаюсь, но вот относительно полной политической и общественной дискредитации провалившегося политпроекта, то это происходит прямо сейчас. Точно также схлопнется и проект "Тихановская", которая сидела на грантах USAID как и Гуайдо. Вспоминаются отечественные клоуны, которые в 2020-2021 вещали про "конец режима Мадуро", "народного лидера Гуайдо" и "торжество демократии в Венесуэле". Кто-то по глупости, а кто-то за все те же денежки от USAID.

PS. Стоит отметить, что американскую денюжку Гуайдо получал и при Байдене и при Трампе.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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