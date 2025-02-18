Рупор кремлевской пропаганды: В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США

В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США.

Делегацию РФ возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Делегацию США глава Госдепа США Марко Рубио.

Это первые официальные переговоры между Россией и США после начала СВО.

Обсуждают Украину и восстановление дипломатических отношений, а также подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа в Эр-Рияде.

Саудиты выступают в роли официальных посредников. Фактически, саудиты подсуетились и забрали себе роль нейтральных посредников, которую раньше играли Швейцария и Австрия, ныне утратившие эту опцию.

Ждем результатов.

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Источник: Colonel Cassad

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