Рупор кремлевской пропаганды: В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США
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В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США.
Делегацию РФ возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Делегацию США глава Госдепа США Марко Рубио.
Это первые официальные переговоры между Россией и США после начала СВО.
Обсуждают Украину и восстановление дипломатических отношений, а также подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа в Эр-Рияде.
Саудиты выступают в роли официальных посредников. Фактически, саудиты подсуетились и забрали себе роль нейтральных посредников, которую раньше играли Швейцария и Австрия, ныне утратившие эту опцию.
Ждем результатов.
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Источник: Colonel Cassad
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