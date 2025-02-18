Мнение: Женщин – на заводы и стройки, цветочная держава Казахстан и 2,5 года тюрьмы за поцелуй

1. Кадровики придумали способ смягчить дефицит рабочих рук в реальном секторе экономики. Молодёжи мало, работать некому, мигрантов стало меньше… ну, вы в курсе. По мнению специалистов, на работу в промышленность следует направить женщин, чтобы они работали сварщицами, электромонтажницами, механиками, слесарями, металлургами. Эксперты полагают, что нужно создать «более дружественные» условия для представительниц прекрасного пола (ссылка):



Женщины могут стать «новым золотом» для преодоления кадрового кризиса в производственных отраслях. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг» в своем первом исследовании «Индекс сварщика», посвященном динамике зарплат рабочих профессий (есть у РБК).

Они назвали два условия для этого: отказ от гендерных стереотипов при найме и создание «более дружественных» условий для матерей, студенток и работающих пенсионерок в виде гибкого графика и сокращенных смен.

Для справки: значимость гендерных стереотипов сильно преувеличена. У нас капитализм, платят за результат. Будьте уверены, если человек выполняет план, то он работодателю подходит, и лезть к нему в штаны, чтобы определить пол, работодатель не будет.

Есть места, куда женщин стараются не брать, или где ставят женщинам более низкую зарплату, но там проблема в Трудовом Кодексе, а не в предрассудках. Если бы Трудовой Кодекс не был так перекошен, женщинам и мужчинам платили бы за одну и ту же работу одинаковые деньги.

2. Казахстан в прошлом году нарастил поставки цветов в Россию в 50 раз (ссылка):



Россия по итогам 11 месяцев прошлого года нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз – до 28 тысяч тонн против 552 тонн за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.

В результате Казахстан почти догнал Нидерланды по поставкам цветов в Россию: за 11 месяцев прошлого года крупнейший в мире цветочный экспортер отгрузил в нашу страну 32 тысячи тонн этой продукции.

Россия является крупнейшим покупателем цветов у Казахстана, почти полностью потребляя экспорт соответствующей продукции. <…> …среди цветов особым спросом пользуются розы – за отчетный период на цветочный экспорт Казахстана в Россию 97% отгрузок пришлось именно на них. Также было отгружено 124,4 тонны гвоздик, 6,8 тонны орхидей, 612,4 тонны хризантем, 22,1 тонны лилий.

Мы, разумеется, хорошо понимаем, как такое стало возможным. Напомню, что сейчас есть и русские цветы: они лучше иностранных, и им нужно только время, чтобы вытеснить импорт целиком.

3. Нравы в католической Испании прямо-таки пуританские — за поцелуй футболистки функционера собираются посадить за решётку на 2,5 года (ссылка):

…на церемонии награждения чемпионата мира 2023 года Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

После этого прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении. Кроме того, дисциплинарный комитет Международной федерации футбола отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Мне это напомнило старую историю с Марадонной. Цитирую (ссылка):

В середине девяностых тренер сборной Аргентины Даниэль Пассарелла в интервью El Grafico заявил, что не вызовет в свою команду игрока нетрадиционной сексуальной ориентации. Эти слова взбудоражили всех. Не остался в стороне и Диего Марадона, один из главных оппонентов Пассареллы – в восьмидесятые аргентинцы играли друг против друга за «Боку» и «Ривер Плейт».

«Мы говорим, что у нас есть свобода. Но если люди увидят в автобусе двух целующихся парней, их наверняка вышвырнут на следующей же остановке, не так ли? Все просто: после каждого гола, который Каниджа будет забивать с моих передач, я буду целовать его прямо в губы» – такое заявление Марадоны было опубликовано октябре 1995-го.

Поначалу празднование голов Каниджи не привлекало особого внимания, но все изменилось летом 1996-го. «Бока» разгромила «Ривер» 4:1, Каниджа оформил хет-трик, а один из его мячей случился после добивания нереализованного Марадоной пенальти. Так появилась легендарная фотография.

Жена Каниджи модель Мариана Наннис тогда сказала: «Иногда мне кажется, что Диего влюблен в моего мужа».