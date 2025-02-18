Рупор кремлевской пропаганды: Наращивание расходов на войну в Европе

Наращивание расходов на войну в Европе

Акции европейских оборонных компаний растут на фоне заявлений НАТО о повышении военных расходов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что целевой показатель расходов альянса будет значительно превышать 3% ВВП.

Представители НАТО заявили о необходимости существенного увеличения оборонных бюджетов для продолжения поддержки Украины и сдерживания России от любых потенциальных нападений на территорию НАТО. Акции немецкой Renk Group выросли на 12% до 28,08 евро в начале торгов в понедельник, акции Rheinmetall – на 8,4% до 885,8 евро, Hensoldt – на 6,5% до 43,33 евро.

В Великобритании акции BAE Systems поднялись на 5,25% до 12,93 фунта, QinetiQ – на 3,4% до 3,81 фунта. Во Франции акции Thales выросли на 3,75% до 171,55 евро, Dassault Aviation – на 4,75% до 227,20 евро. Итальянская Leonardo прибавила 4,3% до 33,05 евро, шведская Saab – 6,5% до 260,5 шведских крон.

Марк Рютте заявил, что целевой показатель расходов альянса будет значительно больше 3% ВВП, по сравнению с текущей целью в 2%, установленной в 2014 году, и что его члены должны будут действовать в соответствии со строгим графиком, который примут в июне на саммите в Гааге. Новый целевой показатель расходов НАТО говорит о расширении оборонной промышленности Европы, поскольку лидеры будут стремиться закупать и развивать европейские вооружения, противодействуя призывам заказывать больше американских систем. Акции оборонных компаний плавно росли с февраля 2022 года, так как инвесторы полагали, что конфликт убедит правительства инвестировать в оборонный сектор. Но скачек в среднем на 5% это серьезный показатель, который говорит о том, что инвесторы скорее всего проинформированы об определенных решениях руководителей ЕС, касательно расширения производства в оборонной промышленности и будущей поддержки Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тем временем заявила, что 27 членов ЕС в настоящее время тратят 2% своего ВВП на оборону, но это необходимо увеличить на "сотни миллиардов евро" ежегодных инвестиций. В дополнение, исполнительный орган ЕС освободит оборонку от ограничений расходов, накладываемых правительствами стран ЕС.

Европейские производители вооружений также получили поддержку в ходе встречи ключевых европейских лидеров в Париже в понедельник, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече велись обсуждения оборонных возможностей в Европе и что ЕС может предложить Украине в качестве гарантий безопасности в случае прекращения огня.

В общем если объективно, то европейские лидеры услышали посыл США, наигранно удивились, кто-то даже слезу пустил, и начали усиленно вооружаться.

@neinsider – цинк

К вопросу о том, что одной только войной на Украине, дело не исчерпывается. Конфликт так или иначе будет тянутся годами, во всяком случае до тех пор, пока глобалисты сохраняют контроль над Брюсселем.

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Источник: Colonel Cassad

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