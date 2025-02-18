 

Успешно завершены тесты модуля «Бережок» для поражения БЭК

18.02.2025, 20:40, Разное
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Специалисты «Высокоточных комплексов» завершили испытания обновленного модуля «Бережок», предназначенного для уничтожения безэкипажных катеров. Модуль подтвердил свою высокую эффективность, благодаря системе «Корнет-Э», отвечающей за управление огнем и вооружением.

БМ «Бережок» наделили 30-мм артустановкой модели 2А42, 30-мм автоматическим гранатометом типа АГ-30М, пулеметом ПКТМ 7,62 мм, а также парой пусковых установок под управляемые ракеты «Корнет», рассчитанных на две ракеты каждая. Первоначально «Бережком» оснащали БМП-2М.

Впервые «Бережок», предназначенный для борьбы с катерами, включая безэкипажные, и различными десантными средствами, показали общественности на выставке «Флот-2024», которая с 19 по 23 июня прошлого года проходила в Кронштадте. Теперь его демонстрируют на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби.


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