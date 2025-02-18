Российские ученые займутся созданием ядерных часов

По словам главы ВНИИФТРИ Сергея Донченко, в период с 2030 по 2032 годы российскими учеными будут созданы ядерные часы с такой высокой точностью, которая позволит человечеству приступить к научным исследованиям в ранее недоступных направлениях.

Специалисты уже готовятся к предварительным работам по созданию прототипа ядерных часов, параллельно выбирая те направления, которые действительно позволят разработать такие часы, а в 2030-2032 годах, по оптимистичным прогнозам, будет готов их экспериментальный образец. При этом точность устройства может потенциально составить 21 знак после запятой.

Ученые многих стран занимались поиском подхода к созданию ядерных часов, а нашли его в Федеральном физико-техническом институте (Германия). После того, как их исследования появились в открытом доступе, специалисты ведущих мировых стран начали еще более активно вести разработку подобных часов.

Также уточняется, что для их создания требуются самые передовые технологии, в том числе лазерные установки, работающие в особых диапазонах длин волн, а также ряд специализированных материалов, которые в настоящее время смогли получить только в России.