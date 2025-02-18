Мнение: Худший кризис в Германии с 1945 года, над немцами смеются, Илон Маск хочет освободить Германию

1. Уже более пяти лет Германия вяло трясётся между рецессией и стагнацией. Формально рост околонулевой, на практике же экономика Германии стремительно деградирует. Промышленность страны уже усохла на 1/7 — легендарные немецкие заводы стали убыточными из-за резко подорожавшей энергии и проблем с продажей немецких товаров за рубежом. Эксперты указывают, что подобных периодов спада не было со времён Второй мировой войны. Немцам было тяжело в период высоких цен на энергию в 1970-х – начале 1980-х, но тогда Брежнев спас Германию, поставляя ей дешёвый советский газ (ссылка):



…глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер заявил, что промышленность страны переживает сильнейший с 1945 года спад, более глубокий и продолжительный, чем основные структурные кризисы ХХ века. Происходящее экономист сравнил с ситуацией начала 1980-х годов, когда сильный энергетический шок и растущая глобальная конкуренция тоже поставили немецкую тяжелую промышленность на грань существования.

Тогда эту проблему во многом помогли решить поставки газа из СССР, стартовавшие аккурат с началом мирового нефтяного кризиса, в 1973-м. За несколько лет до этого пост канцлера ФРГ занял Вилли Брандт с его «новой восточной политикой». «Наши национальные интересы не позволяют нам стоять между Западом и Востоком, нашей стране необходимо сотрудничество и координация с Западом и понимание с Востоком», – отмечал он. Вскоре после этого, в 1970 году, между двумя странами была заключена «сделка века» — «газ — трубы», в рамках которой речь шла о ежегодных поставках трех миллиардов кубометров природного газа в Западную Германию и экспорте немецких труб большого диаметра в обратном направлении.

Еще до запуска газопровода, в 1972-м, а также в 1974 и 1979 годы подписывались новые соглашения об увеличении объемов поставок. Энергетическое сотрудничество Бонна с Москвой показало свое значение после начала войны Судного дня между коалицией арабских государств и Израилем, приведшей к установлению нефтяного эмбарго и наращиванию немцами закупок ресурсов у СССР.

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По итогам четвертого квартала 2024 года экономика Германии продолжила сокращаться, уменьшившись на 0,2 процента, что привело и к общегодовому сжатию. <…>

На 15% упало промышленное производство в Германии с 2018 года, общее количество занятых в производственном секторе сократилось на 3 %.

На фоне этого экономику душит безработица, достигшая в начале 2025-го рекордного за последние 10 лет уровня 6,4 процента. Число нетрудоустроенных граждан вплотную приблизилось к трем миллионам. Аналитики сходятся в том, что немецкую экономику ждет ещё один трудный год.

Кабмин ФРГ в январе снизил с 1,1 сразу до 0,3 процента прогноз годового роста ВВП. По данным журналистов, на ускорение экономики в 2026 году власти всё ещё рассчитывают, но речь идет о показателе «чуть более 1 процента».

Как видите, большая политика всё ещё строится вокруг нефти и газа. России выгодно крепко дружить с арабскими странами, чтобы держать цены на нефть на адекватном уровне, и выгодно сотрудничать с Европой в более свободном формате «продавец-покупатель». США, в свою очередь, последовательно и старательно торпедирует оба направления наших связей.

Прямо сейчас мы страдаем, так как продавать газ в Европу тяжело, а инфраструктура в сторону Азии ещё не отстроена полностью: китайцы видят, что у нас нет выбора, и выкручивают Газпрому руки по цене. Однако в течение 10 лет, полагаю, проблема уйдёт: будут достроены новые экспортные мощности, и желающие купить наш газ снова будут конкурировать с друг другом по принципу аукциона, предлагая нам самые лучшие цены, которые мы только можем теоретически получить.

Таким образом, те немногие акции Газпрома, которые у меня остались, я продавать не буду. Геополитическая логика предполагает, что прозябать вечно Газпром не будет: лет через 10 газовому гиганту, вероятно, удастся построить достаточно труб и заводов СПГ, чтобы снова начать зарабатывать нормальные деньги.

2. Сервильность Германии, которая смиренно согласилась с подрывом «Северных потоков» и отказалась от расследования диверсии, вызывает смех даже у самих американцев (ссылка):



Американский журналист Такер Карлсон рассмеялся после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности Германии на фоне диверсии на «Северных потоках». Журналист опубликовал интервью с политиком на своем сайте.

Карлсон задал Орбану вопрос, как НАТО до сих пор существует, если крупнейшая страна блока, США, фактически совершила «акт промышленного терроризма» против второй страны альянса — Германии.

«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — ответил Орбан.

После слов венгерского премьер-министра журналист рассмеялся, а следом за ним смех раскатился и по всему залу.

Мне это напоминает сцену с вилкой из фильма «Убить дракона» (ссылка). Немцы ведут себя по-скотски, в том числе и по отношению к нам, однако всё равно неприятно смотреть, как сильно их унижают. Последний раз над немцами издевались аналогичным образом 100 лет назад, и тогда они накопили столько обиды, что пошли вслед за Гитлером и натворили немало бед.

3. Тем временем Илон Маск полагает, что Германию надо «снова освободить», заменив нынешних послушных кукол на националистов из АдГ. Напомню, Илон Маск недавно порадовал журналистов, исполнив «салют флагу» прямо во время инаугурации Дональда Трампа. Идеи великой Германии ему близки (ссылка):

…Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя соцсети X, спросившего, нужно ли «снова освободить ФРГ». Сам пользователь задал этот вопрос в ответ на публикацию другого пользователя с репортажем американской телепередачи «60 минут», в котором рассказывается о задержании полицией людей в ФРГ за расистские посты в интернете.

«Да, на полном серьезе», – прокомментировал Маск в соцсети X публикацию пользователя о том, пришло ли время «снова освободить» Германию.

Маск на фоне грядущих выборов в Бундестаг ранее заявлял, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – единственная надежда ФРГ.

До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я».

У власти в Германии сейчас находится так называемая коалиция «Светофор», в которой красный цвет – это левая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), зеленый — партия «Зелёные» и желтый — леволиберальная Свободная демократическая партия (СвДП). Очевидно, именно от этой трёхголовой разноцветной гидры собирается освобождать Германию Илон Маск. Ему это нужно, так как пульт управления «Светофорам» находится в руках у глубинного государства, принципиальных врагов Маска. Немцам это нужно, так как «Светофор» — колониальная администрация, которая буквально уничтожает Германию, причём не только в экономическом, но и в демографическом смысле, например.

Однако я надеюсь, что у Илона Маска ничего не выйдет. Немцы плохо умеют останавливаться: не исключено, что освободившись от власти глубинариев, поверившие в себя немцы решат, что уж на этот-то раз им точно повезёт, и начнут уже третью мировую войну.