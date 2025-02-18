«Есть такая страна?» – Госсекретарь Рубио отказался принять верительные грамоты посла Литвы

Церемония вручения верительных грамот новым послам в Государственном департаменте США оказалась омрачена выходкой госсекретаря Марко Рубио – он отказался принять верительные грамоты посла Литовской Республики, заявив, что никогда не слышал о такой стране.

Посол Литвы Эгле Кусниене прибыла на церемонию в полном соответствии с протоколом, однако, когда подошла её очередь, госсекретарь Рубио остановил церемонию и обратился к помощнику со словами: «Литва… Есть такая страна? Это где-то в Югославии?»

Кусниене напомнила госсекретарю, что Литва – суверенное государство в Балтийском регионе, которое входит в Европейский Союз и НАТО, однако Рубио не стал её слушать и заявил, что сначала «проведёт небольшое расследование».

– Если всё будет в порядке, вы сможете прислать верительные грамоты курьерской службой, – заверил он. – Не сочтите за неуважение, но сейчас много мошенничества и пранков, я должен проверить всю информацию.

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