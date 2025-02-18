 

«Есть такая страна?» – Госсекретарь Рубио отказался принять верительные грамоты посла Литвы

18.02.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Церемония вручения верительных грамот новым послам в Государственном департаменте США оказалась омрачена выходкой госсекретаря Марко Рубио – он отказался принять верительные грамоты посла Литовской Республики, заявив, что никогда не слышал о такой стране.

Посол Литвы Эгле Кусниене прибыла на церемонию в полном соответствии с протоколом, однако, когда подошла её очередь, госсекретарь Рубио остановил церемонию и обратился к помощнику со словами: «Литва… Есть такая страна? Это где-то в Югославии?»

Кусниене напомнила госсекретарю, что Литва – суверенное государство в Балтийском регионе, которое входит в Европейский Союз и НАТО, однако Рубио не стал её слушать и заявил, что сначала «проведёт небольшое расследование».

– Если всё будет в порядке, вы сможете прислать верительные грамоты курьерской службой, – заверил он. – Не сочтите за неуважение, но сейчас много мошенничества и пранков, я должен проверить всю информацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Наращивание расходов на войну в Европе

18.02 / Успешно завершены тесты модуля «Бережок» для поражения БЭК

18.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Время открытых чеков окончено

18.02 / Российские ученые займутся созданием ядерных часов

18.02 / В тайге под Новосибирском образовался таинственный лесоповал концентрической формы. Подозревают инопланетян

18.02 / Мнение: Слезинка европейца

18.02 / Рупор кремлевской пропаганды: О системе сокрытия комментариев Живого Журнала

18.02 / Мнение «аналитика»: Об инсайде от Илона Маска… Зеленскому — кранты?

18.02 / Мнение: Худший кризис в Германии с 1945 года, над немцами смеются, Илон Маск хочет освободить Германию

18.02 / Машина Ninja Swirl позволит приготовить любое мороженое прямо у себя дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика