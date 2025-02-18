 

Рупор кремлевской пропаганды: Парижское сборищие

18.02.2025, 12:10, Разное
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Сборище в Париже, где обсуждали, что делать Европе после речи Вэнса и новой политики США.
Как заявил Туск, к каким-то конкретным результатам участники не пришли и по итогам ничего нового кроме привычных банальностей про свободу, демократию и поддержку нацистского режима на Украине не родили.

В Эр-Рияде сегодня между тем начались прямые переговоры делегаций МИД РФ и Госдепа США. Первые официальные переговоры с начала СВО.

Источник: Colonel Cassad

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