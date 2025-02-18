Рупор кремлевской пропаганды: Парижское сборищие

Сборище в Париже, где обсуждали, что делать Европе после речи Вэнса и новой политики США.

Как заявил Туск, к каким-то конкретным результатам участники не пришли и по итогам ничего нового кроме привычных банальностей про свободу, демократию и поддержку нацистского режима на Украине не родили.

В Эр-Рияде сегодня между тем начались прямые переговоры делегаций МИД РФ и Госдепа США. Первые официальные переговоры с начала СВО.

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Источник: Colonel Cassad

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