Рупор кремлевской пропаганды: Парижское сборищие
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Сборище в Париже, где обсуждали, что делать Европе после речи Вэнса и новой политики США.
Как заявил Туск, к каким-то конкретным результатам участники не пришли и по итогам ничего нового кроме привычных банальностей про свободу, демократию и поддержку нацистского режима на Украине не родили.
В Эр-Рияде сегодня между тем начались прямые переговоры делегаций МИД РФ и Госдепа США. Первые официальные переговоры с начала СВО.
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Источник: Colonel Cassad
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