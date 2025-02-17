Рупор кремлевской пропаганды: Если бы Россия захотела продолжать войну в Украине, это стало бы большой проблемой для США.

Если бы Россия захотела продолжать войну в Украине, это стало бы большой проблемой для США.

Агент Дональд гладко стелет.

Они победили Гитлера и Наполеона. Если бы Россия захотела продолжать войну в Украине, это стало бы большой проблемой для США.

Я думаю, он хочет прекратить сражаться. У них большая, мощная военная машина, вы понимаете это. Они победили Гитлера и победили Наполеона. Они сражаются уже давно. Они уже делали это раньше. Но я думаю, он хотел бы прекратить сражаться.

Это был мой вопрос к нему, потому что если он продолжит, это будет большой проблемой для нас. И это создаст мне большую проблему.

Нет, я не согласен (что Россия представляет угрозу НАТО), даже самую малость (с) Трамп

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.(с) Ленин

Так что, верьте только делам и смотрите на интересы американских империалистов. А красивые фразы про американо-российскую дружбу уже были. И кончилось это плохо. Для нас.

На фоне вбросов, что Трамп готов вывести американские войска из Прибалтики, последовательных отказов европейских стран направлять войска на Украину, угроз эстонского депутата ввести санкции против Трампа и заявляений Словакии, что она никогда не согласится на прием Украины в НАТО, российская делегация с Лавровым вылетела в Эр-Рияд.

После переговоров некоторые вещи прояснятся, относительно того, что из болтовни Трампа стоит принимать всерьез.

При этом очевидно, что до подписания какого-либо устраивающего РФ договора боевые действия не прекратятся.

PS. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген расплакался на выступлении, заявив, что новое правительство США живет на другой планете.Плак-плак.

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Источник: Colonel Cassad

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