 

На время реставрации тела Ленина в мавзолей поместят Бориса Ельцина

17.02.2025, 19:33, Разное
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В связи с плановой реставрацией мумии Владимира Ленина, администрация президента приняла решение временно поместить в мавзолей тело первого президента России Бориса Ельцина.

– Мы понимаем, что это может вызвать неоднозначную реакцию в обществе, но другого выхода у нас нет. Тело товарища Ленина требует тщательного ухода, а хранилище всего одно, – заявил директор мавзолея.

Решение о временной замене было принято после долгих консультаций с экспертами в области бальзамирования и политологии.

– Эксперты пришли к выводу, что Борис Николаевич, несмотря на все свои недостатки, был достойным преемником Владимира Ильича. Он тоже много сделал для России, – считает чиновник.

В процессе подготовки к «рокировке», тело Ельцина было подвергнуто специальной обработке, чтобы оно могло выдержать суровые условия мавзолея. По словам главного бальзамировщика страны, использовались самые передовые отечественные технологии, включая нано-ботокс и плазменную заморозку.

– Борис Николаевич будет выглядеть как новенький, как будто только вчера ушел в отставку, – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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