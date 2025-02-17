Мнение: Обратно к безработице?

Последние 3 года мы жили в условиях сурового дефицита рабочих рук. Демография в России плохая, как и во всём мире: молодёжи мало, а пенсионеров много. Армия только по контракту набирает 500 тысяч человек в год (одновременно с этим кто-то демобилизуется, но общий баланс всё равно в пользу Министерства обороны). Также многие перешли работать на оборонные заводы, которые открыли дополнительные смены, чтобы резко увеличить объёмы производства.

Релокация, насколько мне известны цифры, повлияла на рынок труда не так сильно, однако среди релокантов было много стендаперов, тиктокеров и представителей других креативных профессий, которые устроили из своего отъезда шоу. Читая все эти бесконечные истории про квир-коммуны, фриганеров-помоечников и агрессивных американских бомжей, можно было сделать ошибочный вывод, будто релокация была по-настоящему массовой, чем-то вроде эмиграционного исхода после падения Железного занавеса в СССР. К счастью, реальные масштабы релокации были меньше твиттерных: на рынок труда релокация оказала заметное, но отнюдь не критическое воздействие.

Более серьёзной проблемой стал отток гастарбайтеров, вызванный целым спектром причин. Свою роль сыграли и ужесточение миграционного законодательства, и раздутые страхи перед военными действиями, и, главное, падение курса рубля.

Наконец, живительные санкции создали условия для мощного роста производства в России — новые заводы также вступили в конкуренцию за работников. Как итог, с 2022 года зарплаты росли, а нанимать персонал становилось всё сложнее и сложнее. Хоть катастрофы и удалось избежать — найти кадры в нужном объёме всё ещё возможно — однако нехватка рабочих рук, пожалуй, является сейчас для нашей экономики основным сдерживающим фактором. Деньги у бизнеса есть, станки есть, надёжный сбыт есть. Нет людей, чтобы работать на этих станках.

Итак, прямо сейчас мы наблюдаем острый дефицит рабочих рук. Однако уже начали работать два фактора, которые могут в ближайшие месяцы изменить ситуацию кардинально, от нынешнего «берём всех» до крепко забытого ельцинского «у нас очередь за забором».

Фактор первый — завершение Спецоперации. Цитирую по наводке Алексея Антонова (ссылка):

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник они в Эр-Рияде проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — рассказал [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков].

Обратите внимание на тему встречи — не «соглашение о временном прекращении огня», даже не «заключение перемирия» или «обсуждение смягчения режима взаимных санкций». Это «восстановление всего комплекса российско-американских отношений», то есть переход из состояния прокси-войны в состояние рабочего сотрудничества. Опасная с точки зрения политики штука: американцев желательно всё же иметь врагами, а не друзьями. Однако я думаю, что врагами мы в итоге и останемся, так как переговорщики при всём желании не смогут подняться выше уровня «вооружённый нейтралитет» — США будут для нас кем-то типа соседа по коммунальной квартире, с которым мы вежливо здороваемся на кухне по имени-отчеству, думая при этом, какой звук издала бы сковородка при встрече с его наглым лицом.

Мы с Кримсональтером обсуждали это вчера на заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). У Дональда Трампа очень напряжённый период, и страдающая восточноевропейская страна не входит даже в пятёрку главных его проблем. Ему надо как можно быстрее продать России этот чемодан без ручки, чтобы высвободить ресурсы для более важных задач — для поддержки Израиля, например. Если Трампу не удастся много выторговать за этот чемодан, ничего страшного. А если Россия сделает с чемоданом что-то нехорошее, так Трамп даже порадуется, потому что это проект его личных врагов, в котором президентом работает ещё один его личный враг.

В общем, шансы на завершение Спецоперации в ближайшие месяцы высоки, так как выход из конфликта нужен и США, и нам, а мнение европейцев уже не имеет особого значения. Завершение Спецоперации означает масштабную демобилизацию и постепенное снижение объёма выпуска оборонных изделий, что немедленно отразится на рынке труда. Также это означает возвращение значительной доли релокантов и повышение привлекательности России для гастарбайтеров. Всё это откатывает рынок труда к состоянию на 2021 год, когда дефицит кадров был выражен не так сильно. (Само по себе перемирие не решит автоматически все накопленные проблемы, однако мы научились за последние годы работать более эффективно, поэтому то на то примерно и выйдет).

Второй фактор, который уже начинает влиять на рынок труда — продолжающаяся автоматизация. Вот, к примеру, типичная статья на Хабре про роботов, которыми во ВкусВилле заменяют складской персонал. Цитирую из статьи и из комментариев к ней (ссылка):

…на складах работает три типа роботов, которые перевозят 29% всех поступивших товаров, убирают треть площади в смену и проводят инвентаризацию за два часа…

…от начала переговоров до роботизации двух РЦ — за один год…

…проект внедрения AGV-роботов должен окупиться за два-три года…

…вместо 50 человек и 15 ричтраков — один робот, который проводит инвентаризацию за два часа без остановки склада…

…на полную инвентаризацию всего сухого склада уходит два часа. Ещё час нужен оператору на обработку полученных данных. С появлением робота количество сотрудников, занятых в этом процессе, сократилось в 50 раз, а количество ошибок — почти вдвое: с 2200 до 1300 [приблизится к нулю, когда удастся исключить человеческий фактор]…

…в РЦ Вешки работают два робота-уборщика, которые могут охватить 30’000 кв. м в смену… 1 млн рублей в год — экономия за счет оптимизации штата сотрудников или услуг клининговой компании…

…робот в базовой комплектации стоит 3,5 млн рублей без НДС. На окупаемость выходим за 2-2,5 года в зависимости от задач проекта…

…в ассортименте Автомакона сейчас представлено несколько решений для разных форматов клининга — большие площади (склады и РЦ), средние площади (дарксторы и гипермаркеты) и малые площади — торговые точки. Причем в двух последних категориях уже есть и российские производители с техникой достойного качества…

…роботы убираются тщательнее, чем люди…

…роботы умеют взаимодействовать с лифтами, что упрощает перемещение по офисному центру…

Важно тут вот что.

1. Речь идёт уже о коммерческих, а не об экспериментальных проектах. Из фазы цирковых фокусов для презентаций начальству роботы перешли в фазу обычной техники, которую можно купить, чтобы заработать или сэкономить.

2. Окупаемость роботов очень короткая, два-три года — это просто невероятно выгодно. Расчёты окупаемости похожи на правду, так как робот за 3,5 млн рублей — это дёшево. Даже если робот работает значительно медленнее живого человека, то по такой цене он должен окупаться моментально: за счёт работы по 24 часа в сутки, отсутствия больничных с отпусками и так далее.

3. Сколько-нибудь массовая роботизация началась относительно недавно и ещё только набирает обороты. Однако все условия уже созданы: директору торгового центра или складского комплекса достаточно сейчас оплатить счёт, и через несколько месяцев его расходы существенно снизятся за счёт замены кожаных сотрудников на пластмассовых. Всё это выглядит как начало пожара в сухом калифорнийском лесу — я не удивлюсь, если количество роботов такого типа будет удваиваться-утраиваться ежегодно.

Сразу и всех роботы не заменят, однако даже замены 5% сотрудников будет достаточно, чтобы выплеснуть на рынок труда миллионы рабочих рук, причём в самом востребованном сегменте: простых ребят, готовых выполнять простую работу типа управления вилочным погрузчиком или уборки производственных помещений. В наших условиях это может означать внезапный переход к безработице: жалобы «никто не хочет работать» сменятся стоном «невозможно никуда устроиться».

Тут многое зависит от инженеров. Если роботизация пойдёт медленно, проблема не будет актуальной до конца 2020-х годов: власти просто демпфируют безработицу за счёт гастарбайтеров, ужесточив им условия для въезда в страну. Если же роботизация пойдёт быстро, и если инженеры с юристами оперативно запустят автопилоты для такси в большую серию, то мы можем увидеть массовую безработицу а-ля девяностые уже в 2026-2027 годах.

Дежурно поясню, что я в этой статье ничего не пропагандирую и не предлагаю: я всего лишь указываю на тектонические явления, которые никак не могу ни ускорить, ни затормозить — я просто стою на городской площади римского города и показываю пальцем на дымок над вулканом. Надеюсь, у вас есть план «Б» на случай, если безработица в России снова станет реальностью. Если нет, пожалуй, самое время такой план написать.