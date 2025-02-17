Мнение «аналитика»: О «Мюнхенском сговоре» – 2025… Последствия уже налицо?

Хотя «большое видится на расстоянье», уже сейчас можно предсказать, что Мюнхен-2025 войдёт в мировую историю ничуть не меньше, чем Мюнхен-1938. И последствия у него могут оказаться столь же эпохальными. Хотя не дай Бог, конечно.

Пока же мы имеем то, что имеем — и это уже немало.

Закрывая Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC) 2025 года, её председатель Кристоф Хойсген не смог сдержать слёз. «Эта конференция началась как трансатлантическая, но после выступления вице-президента #США [Джей Ди] Вэнса мы вынуждены опасаться, что наша общая ценностная база больше не является общей», — заявил он с трибуны форума. И, расплакавшись, под аплодисменты зала покинул сцену.

«В каком-то смысле это был европейский кошмар», — чуть позже оценил мероприятие Кристоф Хойсген, который в качестве главы проводил его в последний раз. Он признал, что в то же время конференция была и «весьма проясняющей» относительно позиции #США. И в частности она прояснила, что отныне Европа и Америка «живут на разных планетах». Интересно, смотрел ли он «Кин-дза-дзу», кстати?

Как бы то ни было, «экзистенциальное» расхождение налицо. Джей Ди Вэнс провозгласил — и президент Дональд #Трамп поддержал его в этом, — что Соединённые Штаты возвращаются к принципам демократии, которые подверглись существенной эрозии при предыдущей администрации. К защите честных выборов и свободы слова. Европа ответила на это вспышками гнева, переходящими в панику. Создав под «зонтиком» США систему, при которой демократические институты стали фиговым листочком, прикрывающим реальную и непререкаемую #власть бюрократов, номенклатуры, #ЕС чётко показал, что не намерен от неё отказываться. А это уже явно идёт вразрез с основополагающими ценностями большинства простых американцев.

Поэтому в полную громкость прозвучал вопрос с трибуны MSC: а зачем Америка должна тратиться на поддержку тех, кто не разделяет её ценности?

И уже сама постановка его означает, что приходит конец последней опорной конструкции послевоенного мира «Ялты и Потсдама» — евроатлантической солидарности. Все остальные его составляющие — баланс сил и интересов, ограничение наступательных вооружений, нераспространение ядерного оружия и проч. — последовательно рушились на протяжении последних 30+ лет. Теперь, возможно, посыплется и последний «атлант»…

Что будет дальше — пока не ясно. Однако одно последствие уже налицо. Переговоры по Украине без Украины. И без Европы тоже, кстати. В общем, всё уже наглядно?

А слёзы Кристофа Хойсгена — это был плач по эпохе спокойствия и безопасности, ушедшей навсегда?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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