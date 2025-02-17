Мнение: Магазины без продавцов в Петербурге, российская одежда на маркетплейсах и завалы зимней обуви

1. Сытая путинская стабильность даёт свои плоды. Как оказалось, русские — нормальные люди, генетической склонности к пьянству, жульничеству и воровству у нас нет. Достаточно было просто дать нам возможность нормально жить, и мы зажили нормально. Штрих эпохи: в Петербурге вслед за Москвой начали появляться круглосуточные продуктовые магазины, которые работают ночью без продавцов. Владельцы утверждают, что формат рабочий, лавкокрады и вандалы не досаждают. Простите, что вторая новость за день про ВкусВилл — это не реклама, просто другие фирмы реже делятся подобными историями с публикой (ссылка):



…круглосуточные магазины… в ночное время они работают без продавцов, с доступом для покупателей по QR-коду…

…с утра до 21:00 или 22:00 магазин работает в обычном режиме, после кассир покидает магазин и на ночное время активирует магнитный замок. Чтобы попасть внутрь, покупателю необходимо отсканировать QR-код на планшете, затем выбрать товары и оплатить их на кассе самообслуживания. Холодильники с алкоголем (в ассортименте есть вино, пиво, сидр и пр.) в связи с ограничением розничной продажи спиртного запираются на ночь…

Пилотный проект в Москве и Подмосковье показал, что работа магазинов без продавцов не привела к росту воровства или вандализма со стороны покупателей и «не оказала заметного влияния на процент невыясненных потерь», отмечают в сети. При этом ночные магазины повысили операционную эффективность, прирост выручки в таких точках — свыше 7% за счет внедрения ночного режима работы без продавцов и увеличения продажи продуктов в категории напитков и кулинарии…

В Москве и области уже работает 80 ночных магазинов, Петербург стал первым регионом, где сеть решила масштабировать этот проект.

Если бы магазинам разрешили продавать по ночам спиртное, денег бы ночная торговля приносила значительно больше, однако в периоды, когда это было легально, ночной магазин вандалы разнесли бы в первую же ночь.

В любом случае, даже 7% к выручке — это очень много. Не буду грузить вас бухгалтерией, поэтому сразу скажу итог: при росте выручки на 7% я бы ждал увеличения чистой прибыли на 15-20%, что является фантастически хорошим результатом. Из этого следует, что если существенных дополнительных проблем ночная торговля не создаёт, скоро на этот формат будут переводить свои магазины все сети и по всей стране.

2. Страхи иноагентов стоят на твёрдой почве: россияне и вправду массово переходят на одежду отечественных брендов. До уровня в 60-70% выросли по итогам 2024 года продажи одежды российских брендов на маркетплейсах (Яндекс.Маркет), хотя годом ранее этот показатель был ближе к 50% (ссылка). Растут продажи отечественного также на Озоне, Вайлдберрис, Ламоде.

По некоторым позициям рост продаж отечественной одежды увеличился многократно, например, на Яндексе в сегменте масс-маркета в 5 раз (на иностранные бренды за тот же период лишь в 2 раза).

Лично я, однако, всё ещё предпочитаю санкционку: Маркс и Спенсер, Юникло и известный рыбакам Реплик. Долго пытался заменить на отечественную продукцию, но не смог — то размеры не те, то моделей нужных нет, то качество страдает. Проблема тут не в портных, а в маркетплейсах — в Озоне, Маркете и Вайлберриз. Нужные мне товары почти наверняка где-то в России делают, однако я не могу их купить, так как найти предмет одежды по примерному описанию на маркетплейсах невозможно: то ли там слабые разработчики, то ли они намерено портят поиск, чтобы покупатель вынужден был выбирать товары наугад.

Забавный побочный эффект: я ощущаю себя советским человеком, так как очень ценю челноков, которые привозят мне дефицит из Грузии, Финляндии и Турции. Деньги у меня есть, так что на цену я смотрю во вторую-третью очередь. Для меня главное — возможность «достать». Из-за этого к тем, кто помогает решить мне эту проблему, у меня возникает даже не рациональное, а эмоциональное чувство благодарности: вот примерно как к врачу, избавляющему от досадной неисправности в организме.

3. А вот у продавцов обуви дела этой зимой идут хуже. На начало февраля зимние коллекции обуви были распроданы всего на 20%, согласно данным опроса производителей и сотрудников магазинов в Москве и Петербурге (ссылка).

Причина очевидна: аномально тёплая, почти бесснежная погода в декабре и январе, вызвавшая обвал спроса на тёплую обувь.

В феврале слегка похолодало, так что шанс частично отыграться у обувщиков ещё есть. Однако психология покупателей не на их стороне: многие потенциальные клиенты предпочтут домёрзнуть до конца зимы, а покупку тёплой обуви перенести на следующий сезон.