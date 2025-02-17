 

США вернёт России представителей несистемной оппозиции в обмен на Игоря Стрелкова (а также Сергея Рунова и Игоря Гиркина)

17.02.2025, 17:33, Разное
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Департамент эффективности правительства США объявил об окончании проверки целесообразности обмена заключённых, произведённом при президенте Байдене.

Проверка установила, что обмен американцев на представителей несистемной оппозиции противоречит национальным интересам.

– Российские граждане, которых мы получили в ходе обмена на шпионов, стали нам лишь обузой. Мы были вынуждены содержать их за деньги налогоплательщиков. Принято справедливое решение вернуть их России в обмен на по-настоящему полезных для нас людей, таких как Игорь Стрелков, – написал на своей странице в соцсети Х Илон Маск.

По словам американского бизнесмена и чиновника, США не потратили на оппозиционера ни цента, но он продемонстрировал самые высокие показатели эффективности работы среди всех россиян, отрицательно настроенных в отношении Кремля.

Переговоры находятся на завершающей стадии. Соединённые Штаты выразили согласие частично возместить ФСИН стоимость содержания возвращаемых лиц в местах лишения свободы на весь их оставшийся срок. Камнем преткновения лишь стало требование Вашингтона передать вместе со Стрелковым также Сергея Рунова и Игоря Гиркина, которое российская сторона называет невыполнимым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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