Мнение: Вэнс удивил всех



Вэнс вместе с супругой

Наверно, самая большая неожиданность недавнего «Трансатлантического саммита» в Европе – это выступление американского вице-президента Вэнса, а в нем – его высказывания о демократии, в котором он фактически обрушился на нынешнюю Европу, забывшую, что такое вообще демократия и зачем она нужна. «Вы, мол, не опираетесь на явное мнение народа – тогда почему же собственно Америка должна уважать ваше мнение»? – как-то так у него это прозвучало.

Прозвучало как-то невероятно свежо… и как-то даже старомодно, что ли. Кажется, что прибывшая деревенщина из Америки заговорила о чем-то нелепом и странном, о чем все передовые люди уже забыли и вспоминать. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» Какая еще демократия? О чем это он? Ведь все в Европе вроде как давно уже сговорились, что никакая демократия ни на что не влияет, а главное – и не должна влиять, что это – лишь некая докучливая условность, а реальные решения, конечно же, должны приниматься умными и достойными товарищами, которым положено. Если же обнаглевшее быдло захочет на что-то «влиять» и требовать каких-то решений – то таких смутьянов надо отсекать от принятия решений на дальних подступах. Ишь, чего захотели!

И вот Вэнс, реальная ведь деревенщина, выходец из «белого треша» в упадочном американском штате, ворвался в этот обжитой европейский мирок и выдал там речь, которую сами европейцы восприняли не иначе как «хамскую». Прозвучало грубо, как у кэролловской Алисы: «И никакие вы не короли и не королевы, а вы всего лишь КОЛОДА КАРТ!»

Словом, Вэнс фактически предъявил европейским чиновникам, что они по сути никого не представляют, и давно уже забыли, что такое настоящие выборы. Меня более всего потрясло, что Вэнс, оказывается, чуть ли не ближе всего к сердцу принял недавний скандал с румынскими выборами. Скандал действительно грандиозный; я, когда впервые о нем прочитал в конце прошлого года, был просто шокирован – а что, неужели теперь в Европе уже и так можно? Но я и шокирован был под влиянием нашей общей «притерпелости», мол, да, повсюду совсем уже обнаглевшие скоты, ничего не поделаешь, весь мир оскотинился, и никого это не удивляет, дальше будет только еще хуже…

В общем, суть в том, что на выборах в Румынии шло два «положенных» кандидата, от двух так называемых «системных» партий в президенты. И неожиданно, откуда ни возьмись, появился некий «народный» кандидат, буквально как черт из табакерки. На него, третьего, никто не ставил, за ним не было никаких «системных сил» – но он, этот третий, вел свою кампанию очень напористо, остроумно, с большим использованием интернета, постоянно затрагивая «запретные» и «неполиткорректные» темы. И – вот чудо – рейтинг этого «возмутителя спокойствия» рос как на дрожжах!

Хотя поначалу тамошние политики просто надеялись, что третий несистемный кандидат слегка подогреет кровь в жилах и придаст бодрости системным лидерам – дело явно вышло из-под контроля, и «несистемщик» выбился в лидеры! Да так, что закончил первый тур на первом месте, естественно, в итоге вообще выбив одну из «системной пары», да и у второго оставшегося по всем опросам практически не было никаких шансов опередить «несистемщика». То есть «новенький», получается, попросту побеждал на выборах! Орёр! Что происходит?!

И вот тут уже выступила современная Европа во всем своем великолепии. Как это – побеждает выскочка?! Негодяя поддержал некий «народ»?? Кто это?! Зачем такое? Они в итоге подали иск аж в Конституционный суд (!), и суд принял решение… отменить вообще первый тур выборов. Дескать, в нем были некие «нарушения» (какие – так и неясно), и поэтому – переголосовываем всё заново!

Для России такое – рутина, недавно такой же прикол изобразила Элла Памфилова на выборах губернатора Приморского края в 2018 году. Но чтоб такое же изобразили в Европе… это, как казалось, уже как-то чересчур. Нет, нифига не чересчур – как я подумал, услышав про всё про это. А в самом деле – кто, собственно, будет возражать? Это ж европа, все свои, рука руку моет. Тем более, что «третий» выскочка подозревается, что он как-то связан с русскими – а это, как вы понимаете, говорит о том, что «в борьбе» с ним все способы хороши. Никаких шансов.

Но, как видим, возразил вице-президент Вэнс! Он ЗНАЛ про Румынию, и он тоже оказался в шоке. «Если ваше население, оказывается, не очень-то склонно поддерживать вас на выборах – то почему Америка должна вас поддерживать? Вы кто такие вообще?» Вот о чем спрашивал европейцев Вэнс! И именно этим он ввел «высокое собрание» в состояние грогги.

Самое, конечно, поразительное, что Венс затронул какие-то совсем замшелые постулаты даже не столько для хитромудрых европейцев, сколько понятно для кого: для нас, для россиян! Ведь невозможно найти население, которое было бы в большей степени «разочаровано» в демократии и привычно на все и всячески лады демократию презирать, чем жители богоспасаемой РФ. Пренебрежение и ненависть к демократии – это ОБЩАЯ СКРЕПА всей давно прогнившей, сословной и неподвижной российской действительности, в которой на понятии блата и подтасовок стоит вся так называемая «система выборов», а никаких «выскочек» быть не может просто по определению.

Достаточно просто поговорить с людьми в России: все – и либералы, и патриоты в демократию не верят, демократии боятся, ждут от нее всяческих подвохов и «нарушения порядка». В этом обе убежденные стороны трогательно единодушны и едины. «Что угодно – только не демократия!»

Быдло должно знать свое место. Таков русский девиз. Деревенский вахлак Вэнс, которого Трамп неизвестно из какой помойки достал, думает иначе. Российские, как и европейские «благородные элитарии» осуждают.