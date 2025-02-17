Ретрофутуристический электробайк из легендарной манги Акира готовят к серийному производству

Японская дизайнерская студия Ichiban сообщила о высокой вероятности запуска в производство нового электромотоцикла. Этот концепт считается наиболее удачным в их портфеле, плюс он уже привлек внимание аудитории. В первую очередь поклонников классической манги из 80-гг прошлого века, а именно – легендарного аниме «Akira». Экранизация этого произведения Кацухрио Отомо считается одним из столпов научно-фантастического жанра.

Дизайнеры Ichiban скопировали облик техники из аниме, адаптировав его под современные реалии. Они сохранили узнаваемую черно-красно-белую окраску и лаконичные обводы мотоцикла, как пример классического стиля киберпанк-футуризма. Здесь практически нет выступающих частей, все закрыто декоративными панелями, из-за чего машина выглядит угловатой и чем-то напоминает игрушки из прошлого века.

Силовая установка «Akira» имеет мощность 5 кВт, она разгоняет электробайк до 100 км/ч за 3,5 секунды. Если включить специальный режим «Годзилла», он может двигаться на такой скорости до 10 секунд – это отсылка к оригинальному произведению. На одном заряде батарей мотоцикл проезжает до 250 км, 70 % их емкости можно заполнить всего за 30 минут зарядки.

Известно, что «Akira» получит ряд функций, которые облегчат его эксплуатацию в реальных условиях, вроде ABS и контроля тяги. Он предназначается для тех, кто не готов платить много денег за возможность покататься на коллекционной технике. Но испытывает ностальгию по тем временам, когда электробайки из аниме казались символом будущего.Источник — Ichiban