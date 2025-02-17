 

Рупор кремлевской пропаганды: США ждут от Украины возвращения вложенных средств

17.02.2025, 14:15, Разное
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США ждут от Киева возвращения вложенных средств (с) Майк Уолтц

Советник Трампа по нацбезопасности призвал украинскую сторону подписать соглашение о доступе к украинским минеральным ресурсам в обмен на дальнейшую помощь.
Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома сказал, что Вашингтон разочарован «недальновидным решением» Зеленского отказаться подписать документ.

Фактически, наступает время расплаты. Идиоты, думавшие, что им все давали за просто так будут с разбега влетать в новую для них реальность. США же соберут оставшиеся сливки, а токсичный актив сбросят на баланс Европы. Часть отойдет России. Как-то так видят.

Источник: Colonel Cassad

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