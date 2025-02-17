 

Samsung готовится представить телефон-трансформер, который превращается в 10-дюймовый планшет

17.02.2025, 13:55, Разное
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Samsung продолжает экспериментировать с форматами телефонов. На очереди трехскладный смартфон Galaxy G Fold (название предварительное), который способен превращаться в планшет с 10-дюймовым дисплеем.

Его трехстворчатый механизм создавался с учетом проблем предыдущих складных устройств. Корпус складывается наподобие буквы G, что полностью скрывает экран, когда телефон находится в кармане или в сумке в отличие от Z-образных «раскладушек», где часть экрана остается открытой.

G-образная форма также гарантирует защиту от царапин OLED-дисплея, но при этом наличие двух отдельных дисплеев делает гаджет толще и дороже, чем, к примеру, аналог от Huawei. По имеющейся информации, Samsung планирует выпустить 300 тыс. устройств. Начало продаж начнется, ориентировочно, в третьем квартале текущего года.

Источник &#8212 Android Headlines


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