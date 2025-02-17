 

Канье Уэст выступит на заседании Совета безопасности ООН

17.02.2025, 13:33, Разное
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Американский рэпер и продюсер Канье Уэст выступит на заседании Совета безопасности ООН – об этом объявил вице-президент США Джеймс Вэнс.

Накануне стало известно, что Россия позовёт на это мероприятие основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Уэст должен рассказать международному сообществу «о различных исторических и политических моментах», однако чему именно будет посвящена его речь, Вэнс не уточнил.

– Для меня будет большой честью встретиться с мистером Уотерсом, но я готов биться об заклад, что моё выступление вызовет больший резонанс, – пообещал сам рэпер. – Я особенно сильно хочу взглянуть в глаза представителям Германии, которые преследуют наших бро из партии АдГ. Вы же были крутыми, чуваки, что с вами случилось? Пора преподать вам урок истории.

Источник в Государственном департаменте уточнил, что Канье Уэст также намерен демонстрировать Совбезу видеоролики и даже просил заблокировать двери на время его выступления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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