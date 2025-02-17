Ученые нашли способ победить феномен «десертного желудка»

Недавнее исследование, проведенное учеными Института изучения метаболизма имени Макса Планка, проливает свет на нейронные механизмы, лежащие в основе феномена «десертного желудка». Ученые обнаружили, что даже после насыщения пищей, у грызунов активируется специфическая нейронная цепь, отвечающая за потребление сладких продуктов. Чувство сытости, возникающее после приема обычной пищи, формируется не только в желудке, но и в головном мозге. Однако, помимо этого, нейроны гипоталамуса также посылают импульсы в паравентрикулярный таламус, стимулируя выработку β-эндорфина — гормона, связанного с чувством удовольствия.

Этот опиоидный путь активируется исключительно при потреблении сладкой пищи, вызывая чувство удовлетворения и побуждая грызунов к дальнейшему потреблению сахара. Исследователи указывают на то, что сахар, с точки зрения эволюции, безусловно, полезен — ведь он встречается редко, а его употребление позволяет организму быстро получать большое количество энергии. Заблокировав у сытых мышей этот опиоидный путь, ученые смогли предотвратить их тягу к сладким лакомствам. Интересно, что блокировка β-эндорфина не мешала голодным мышам есть сахар.

К похожим выводам ученые пришли и при исследовании людей — потребление сахара активирует у нас ту же область мозга. Ученые считают, что блокирование этого механизма может стать перспективным направлением в борьбе с перееданием и ожирением. В настоящее время существуют препараты, блокирующие опиоидные рецепторы, но их эффективность в снижении веса ниже, чем у инъекций, подавляющих аппетит. Ученые допускают, что максимальная эффективность может быть достигнута благодаря сочетанию этих методов.Источник — Max Planck Institute