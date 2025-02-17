 

Ученые нашли способ победить феномен «десертного желудка»

17.02.2025, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавнее исследование, проведенное учеными Института изучения метаболизма имени Макса Планка, проливает свет на нейронные механизмы, лежащие в основе феномена «десертного желудка». Ученые обнаружили, что даже после насыщения пищей, у грызунов активируется специфическая нейронная цепь, отвечающая за потребление сладких продуктов. Чувство сытости, возникающее после приема обычной пищи, формируется не только в желудке, но и в головном мозге. Однако, помимо этого, нейроны гипоталамуса также посылают импульсы в паравентрикулярный таламус, стимулируя выработку β-эндорфина — гормона, связанного с чувством удовольствия.

Этот опиоидный путь активируется исключительно при потреблении сладкой пищи, вызывая чувство удовлетворения и побуждая грызунов к дальнейшему потреблению сахара. Исследователи указывают на то, что сахар, с точки зрения эволюции, безусловно, полезен — ведь он встречается редко, а его употребление позволяет организму быстро получать большое количество энергии. Заблокировав у сытых мышей этот опиоидный путь, ученые смогли предотвратить их тягу к сладким лакомствам. Интересно, что блокировка β-эндорфина не мешала голодным мышам есть сахар.

К похожим выводам ученые пришли и при исследовании людей — потребление сахара активирует у нас ту же область мозга. Ученые считают, что блокирование этого механизма может стать перспективным направлением в борьбе с перееданием и ожирением. В настоящее время существуют препараты, блокирующие опиоидные рецепторы, но их эффективность в снижении веса ниже, чем у инъекций, подавляющих аппетит. Ученые допускают, что максимальная эффективность может быть достигнута благодаря сочетанию этих методов.Источник &#8212 Max Planck Institute


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры Путина и Трампа пройдут в Эр-Рияде

17.02 / “Зима в Москве”: продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных

17.02 / Собака Фёдора Конюхова завершила одиночное путешествие по Северному Ледовитому океану

17.02 / В России создадут национальный реестр запрещённых иностранных слов

17.02 / Эстонская Milrem Robotics представила беспилотную боевую машину HAVOC

17.02 / Мнение «аналитика»: О пути Зеленского в Каноссу… Пора каяться и платить?

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Время для перевооружения

17.02 / “Видел победителей и покруче”: Миронов высказался о номинировании Борисова на “Оскар”

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Единственное место Германии – на скамье подсудимых

16.02 / Мнение: Мощь нашего БРИКС растёт, россияне предпочитают азиатское и где русское кабадди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика