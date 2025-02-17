 

В России создадут национальный реестр запрещённых иностранных слов

17.02.2025, 9:33, Разное
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Группа депутатов Госдумы предложила дополнить закон о защите прав потребителей, в котором недавно закрепили приоритет русского языка и запрет иностранных слов в коммерческих обозначениях.

Новое положение предусматривает создание национального реестра запрещённых иностранных слов.

Чтобы реализовать задумку, предложено дополнить приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 №195 «Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». Также поправки предполагают создание запуск цифровой платформы «Запрещённые иностранные слова» в дополнение к «Национальному словарному фонду».

– Реестр будет общедоступным – юрлица, граждане и госорганы смогут пользоваться им бесплатно. Это позволит исключить неопределённость и возможные судебные споры, – говорится в пояснительной записке к законодательной новелле.

В следующем году планируется ввести изучение реестра в школах, начиная с 5-6 классов. Как рассказал один из авторов инициативы, школьники должны «назубок знать все запрещённые иностранные слова, чтобы их случайно не употребить» – только таким образом можно очистить русский язык от заимствований.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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