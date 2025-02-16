Мнение: Мощь нашего БРИКС растёт, россияне предпочитают азиатское и где русское кабадди

1. Вот так выглядит карта БРИКС на начало 2025 года, после присоединения к организации Индонезии 6 января. Индонезия, для справки, крупная и промышленно развитая страна, 280 млн человек — по некоторым экономическим показателям она напоминает сейчас брежневский СССР.

Годом ранее к БРИКС присоединились Саудовская Аравия и Иран (ссылка). Вступление в БРИКС Аргентины сорвалось, так как там пришёл к власти то ли американский, то ли израильский агент Хавьер Милей, однако в остальном дела у БРИКС идут замечательно, в наш клуб уже вступили почти все крупнейшие незападные экономики. БРИКС теперь объединяет примерно половину населения Земли, страны БРИКС занимают более трети территории земной поверхности (ссылка), а доля БРИКС в мировой экономике приближается к 40% (ссылка).



2. Интерес россиян к странам Азии растёт, причём народ интересуется не только восточной эзотерикой, как когда-то, но и азиатскими товарами, и азиатской культурой. Цитирую (ссылка):



Больше 90% россиян отметили, что в последние несколько лет замечают рост интереса к азиатской культуре в обществе. Многие интересующиеся целенаправленно покупают товары из Азии, чаще всего для этого они выбирают маркетплейсы. «Яндекс Маркет» опросил более 1300 человек и выяснил, что россияне думают об этом тренде и как он влияет на их покупки.

Непосредственно интересуются азиатской культурой чуть больше трети россиян (36%). В основном их привлекают мода и образ жизни (44%), кино и дорамы (42%), косплей (34%) и кухня (32%). Азиатские языки изучают около 8% опрошенных. Среди интересующихся Азией, товары этого региона покупают более 80%. Большинство совершают покупки онлайн — 66% заказывают вещи на маркетплейсах, а 19% в специализированных магазинах. Спросом пользуется одежда и обувь, техника и электроника, продукты питания. <…>

В основном к тренду на Азию россияне относятся положительно или нейтрально — 41% и 40% соответственно. И почти половина (47%) опрошенных отмечают, что в их окружении есть люди, которые увлекаются Азией — обычно это друзья (73%), коллеги (13%), братья и сестры (10%).

Процесс логичный и неизбежный. В Азии проживает около 60% населения мира, тогда как в Европе лишь 9%, и ещё несколько процентов в США, Канаде и прочих странах так называемого Запада. Азия – огромный, быстро развивающийся регион, наращивающий свою экономическую мощь. Естественно, он всё больше перетягивает на себя внимание.

Собственно, бо́льшую часть истории человеческой цивилизации именно азиатские страны были главными демографическими тяжеловесами и главными центрами экономики и технологий. Резкий взлёт Европы во второй половине II тысячелетия и США в XX веке были скорее исторической аномалией, теперь всё возвращается на круги своя.

3. В Индии есть очень крутая и зрелищная игра «кабадди», национальный индийский спорт. Считается самой древней игрой в Азии, изобретённой то ли 2000 лет назад, то ли вообще в ведический период, во времена древних ариев. Видеозапись типичной игры можно посмотреть, например, здесь.



В чемпионатах мира по кабадди участвует уже больше двух десятков стран, причём почти половина из них – это не соседи Индии и даже не азиаты. России среди них ещё нет.

Полагаю, нам тоже стоит составить свою команду. База поклонников у этого спорта огромная, помимо 1,4 миллиарда населения Индии это ещё Пакистан, Бангладеш и Иран, вместе получается чуть менее 2 миллиардов человек. Кроме того, мне кажется, что русские спортсмены могли бы добиться в этом виде спорта хорошего результата.