Рупор кремлевской пропаганды: На что тратились американские деньги

Миллионы на обрезание в Мозамбике и "улучшение политического ландшафта" в Бангладеш: Илон Маск обнародовал список неоднозначных правительственных расходов, запланированных при Байдене.

«Доллары американских налогоплательщиков планировалось потратить на следующие статьи расходов (все отменены):

▪️10 миллионов долларов на "добровольное медицинское обрезание мужчин в Мозамбике".

▪️9,7 миллионов долларов для Калифорнийского университета в Беркли на развитие "группы камбоджийской молодежи, обладающей предпринимательскими навыками".

▪️2,3 миллиона долларов на "укрепление независимых голосов в Камбодже".

▪️32 миллиона долларов Пражскому центру гражданского общества.

▪️40 миллионов долларов на "центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин".

▪️14 миллионов долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии.

▪️486 миллионов долларов "Консорциуму по проведению выборов и укреплению политического процесса", включая 22 миллиона долларов на "инклюзивный и основанный на участии политический процесс" в Молдове и 21 миллион долларов на повышение явки избирателей в Индии.

▪️ 29 миллионов долларов на "укрепление политического ландшафта в Бангладеш".

▪️20 миллионов долларов на "финансовый федерализм" в Непале.

▪️19 миллионов долларов на "разговор о биоразнообразии" в Непале.

▪️1,5 миллиона долларов на "доверие избирателей" в Либерии.

▪️14 миллионов долларов на "социальную сплоченность" в Мали.

▪️2,5 миллиона долларов на "инклюзивные демократии в южной Африке".

▪️47 миллионов долларов на "улучшение результатов обучения в Азии".

▪️2 миллиона долларов на разработку "моделей устойчивой переработки отходов" для "повышения социально-экономической сплоченности маргинализированных общин косовских цыган, Ашкали и Египта".

@SolovievLive – цинк

Одни программы офигительней других.

Как же теперь без добровольного обрезания в Мозамбике и разговоров о биоразнообразии в Непале?!

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Источник: Colonel Cassad

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