 

Рупор кремлевской пропаганды: На что тратились американские деньги

16.02.2025, 21:25, Разное
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Миллионы на обрезание в Мозамбике и "улучшение политического ландшафта" в Бангладеш: Илон Маск обнародовал список неоднозначных правительственных расходов, запланированных при Байдене.

«Доллары американских налогоплательщиков планировалось потратить на следующие статьи расходов (все отменены):

▪️10 миллионов долларов на "добровольное медицинское обрезание мужчин в Мозамбике".
▪️9,7 миллионов долларов для Калифорнийского университета в Беркли на развитие "группы камбоджийской молодежи, обладающей предпринимательскими навыками".
▪️2,3 миллиона долларов на "укрепление независимых голосов в Камбодже".
▪️32 миллиона долларов Пражскому центру гражданского общества.
▪️40 миллионов долларов на "центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин".
▪️14 миллионов долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии.
▪️486 миллионов долларов "Консорциуму по проведению выборов и укреплению политического процесса", включая 22 миллиона долларов на "инклюзивный и основанный на участии политический процесс" в Молдове и 21 миллион долларов на повышение явки избирателей в Индии.
▪️ 29 миллионов долларов на "укрепление политического ландшафта в Бангладеш".
▪️20 миллионов долларов на "финансовый федерализм" в Непале.
▪️19 миллионов долларов на "разговор о биоразнообразии" в Непале.
▪️1,5 миллиона долларов на "доверие избирателей" в Либерии.
▪️14 миллионов долларов на "социальную сплоченность" в Мали.
▪️2,5 миллиона долларов на "инклюзивные демократии в южной Африке".
▪️47 миллионов долларов на "улучшение результатов обучения в Азии".
▪️2 миллиона долларов на разработку "моделей устойчивой переработки отходов" для "повышения социально-экономической сплоченности маргинализированных общин косовских цыган, Ашкали и Египта".

@SolovievLive – цинк

Одни программы офигительней других.
Как же теперь без добровольного обрезания в Мозамбике и разговоров о биоразнообразии в Непале?!

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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