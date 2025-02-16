 

Рупор кремлевской пропаганды: Deus Vult!

16.02.2025, 20:25, Разное
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Татуировки нового главы Пентагона Пита Хесгета.

1) Иерусалимский крест (нет, это не флаг Грузии) — популярный у американских ультраправых крест с пятью ранами Христа с герба Иерусалимского королевства, созданного крестоносцами на месте современного Израиля; так сказать, символ колониализма белой расы еще до того, как появился колониализм белой расы. (Сравните, кстати, очертания карты Иерусалимского королевства и Израиля).

Крест с мечом и надписью еврейскими буквами "Иешуа", популярный у ультраправых неопротестантских групп как часть общего видения очищения мира через Апокалипсис

Ставшие мемными слова Deus Vult ("Бог изволит!"), лозунг и боевой клич Первого крестового похода согласно историческим хроникам.

Ne Desit Virtus, "(Пусть) Доблесть не подведет" — слоган 187-го полка ВДВ, в котором служил Хегсет; ниже расположен американский флаг с вписанной в него винтовкой, указание на 2ю поправку Конституции США.

Змея "объединяйся или умри", символ борьбы американских колоний за независимость от британской короны; в том смысле, что поодиночке штаты как разрубленная змея, а вместе — кусачий союз.

We, the People, "Мы, народ (Соединенных Штатов итд)" — первые слова Конституции США, которые в качестве слогана популярны у правых и ультраправых групп очень разного толка, например, у "независимых граждан".

https://t.me/latamguerras/3495 – цинк

Источник: Colonel Cassad

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