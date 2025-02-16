Рупор кремлевской пропаганды: О поляках отказывавшихся получать советские паспорта

Директива Прокурора Союза ССР и НКЮ СССР № 16/5807с/18/23с. О лицах, состоящих в польском гражданстве, привлеченных к уголовной ответственности за демонстративный отказ от получения советского паспорта. 16 апреля 1943 г.

Архив – ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 43

https://istmat.org/node/68967 – цинк

Сейчас в новых регионах РФ эта проблема также существует, так как некоторые ждуны отказываются получать российские паспорта.

Это проблему еще предстоить решить после завершения интенсивных боевых действий.

Пока что практика российских властей во многом идентична в этом вопросе советской практике в отношении польского населения.

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Источник: Colonel Cassad

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