 

Рупор кремлевской пропаганды: О поляках отказывавшихся получать советские паспорта

16.02.2025, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Директива Прокурора Союза ССР и НКЮ СССР № 16/5807с/18/23с. О лицах, состоящих в польском гражданстве, привлеченных к уголовной ответственности за демонстративный отказ от получения советского паспорта. 16 апреля 1943 г.

Архив – ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 43

https://istmat.org/node/68967 – цинк

Сейчас в новых регионах РФ эта проблема также существует, так как некоторые ждуны отказываются получать российские паспорта.
Это проблему еще предстоить решить после завершения интенсивных боевых действий.
Пока что практика российских властей во многом идентична в этом вопросе советской практике в отношении польского населения.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Время для перевооружения

17.02 / “Видел победителей и покруче”: Миронов высказался о номинировании Борисова на “Оскар”

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Единственное место Германии – на скамье подсудимых

16.02 / Мнение: Мощь нашего БРИКС растёт, россияне предпочитают азиатское и где русское кабадди

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: На что тратились американские деньги

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Deus Vult!

16.02 / Мнение: Лишение прав за шумную машину, затоваривание авторынка и когда автопарк России станет беспилотным

16.02 / Конституционный суд Румынии: «Мы можем отменять выборы столько, сколько потребуется, избирателям лучше на этот раз голосовать правильно»

16.02 / Мнение «аналитика»: О признаках вырождения… Всё написано на лице?

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Минские соглашения стали уроком для России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика