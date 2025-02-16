Мнение «аналитика»: О чудовищной ошибке… Но исправить уже невозможно?

Однажды российский самородок Михайло Васильевич Ломоносов сказал историческую фразу. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — заявил он. Позднейшие критики, разумеется, приписали эту мысль древнему греку Платону.

Так вот, оглядываясь на прошлое, нельзя не признать, что украинская «Революція Гідності» 2014 года не имеет аналогов!

Сейчас становится понятным, что это был первый в мире бунт свободного человека за право выбрать себе господина. И за возможность сменить неудобные созависимые отношения с «нищебродом» на рабскую покорность богатому хозяину.

Что украинцы потеряли в итоге?

1. Право свободно распоряжаться своей судьбой — выезжать за рубеж, работать по выбору, учиться новому, растить детей: всё это теперь подчинено закону военного положения, которое сохранится и впредь на неопределённый срок, ибо уже идут вбросы, что даже завершение конфликта с Россией — не повод нормы ВП отменять.

2. Право свободно распоряжаться национальным достоянием: украинские недра и земли перешли в собственность западных мегакорпораций, страна в долгах, как в шелках, и даже бюджет формируется внешними кредитами и грантами.

3. Право свободно менять #власть, ибо — см. пункт 1.

4. Право на свободу передвижения даже внутри страны: людоловы работают 24/7, а «бусификация» стала словом года для Украины.

5. Право свободно выбирать язык общения, религию, воззрения и т.п.: «языковые патрули» не дремлют и русский, на котором прежде говорили 40% населения страны, теперь стигматизирован, УПЦ под запретом, а отличные от официоза взгляды, например, на историю — повод для доноса в СБУ.

Что приобрели украинцы?

Почётную обязанность сдохнуть или стать инвалидом где-то в окопах братоубийственной и самоубийственной «войны с Россией». На которой, впрочем, некоторые обогатились знатно, сколотив и политический, и финансовый #капитал.

И за это был Майдан?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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