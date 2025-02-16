Мнение: Почему Россия будет воевать

Я уже предлагал подумать – отчего так получилось, что российские граждане вдруг пошли умирать на войну, причем добровольно? Ведь, по идее, довольные и уверенные в своем будущем люди на войну не ходят, их, что называется, невозможно заманить погибать «ни за какие коврижки»? Моя гипотеза – что причина в провале реформ, как итоге 90х. Понятно, что после 1991 года произошел грандиозный крах всего 70-летнего общественного строя, вся предыдущая жизнь развалилась дотла, вместо «того, что строили диды» остались одни обломки. Правда, всё последующее было представлено публике как «политика реформ» и «построение рыночной экономики» – однако это была лишь «хорошая мина при плохой игре». Беда в том, что «реформы», которые неустанно проводили все 90е, а потом и «нулевые» многочисленные «правительства реформаторов», удачных реформ так провести и не смогли.

Удалось лишь максимально упростить конструкцию и кое-как связать какие-то самые основные механизмы, в результате запустив что-то простейшее и базовое, в основном добычу и самую простейшую переработку сырья, то, что позволяло как-то кормиться и отдавать долги; но собственно РЕФОРМ, то есть разработки какой-то целенаправленной деятельности по управлению экономикой ради достижения каких-то осмысленных целей, улучшающих уровень благосостояния населения и развития страны – с этим в конечном итоге ничего толком не получилось. Страна максимально примитивизировалась, но сильно лучше в ней не стало.

Россия – слишком большая и толком почти не освоенная, холодная и дикая территория, где лишь местами кое-где торчат, как редкие станции космонавтов на необжитой планете, поселения отчаянных поселенцев. Принцип заложен в основу простейший: эти дикие и, по сути, враждебные человеку земли мы должны осваивать и извлекать оттуда полезные ископаемые, чтобы продавать это Цивилизованному Человечеству (тм), снимая себе за труды хорошую маржу. Однако собранные плоды трудов надо вкладывать не на Диких Землях (тм), а в Центр. Центр у нас будет Москва – «лучший город Земли», самый цифровизированный, культурный, удобный и красивый; вся остальная Россия и существует, если вдуматься, только для того, чтобы здесь была Самая Красивая Столица, а цель жизни для любого россиянина – это, конечно же, поселиться в Столице. Ну, или еще в Питере, хотя там, конечно, труба пониже и дым пожиже.

Это и стало в итоге «базовой схемой», которая казалась очень осмысленной и «рабочей» (да, Россия так и устроена) – но она же, по сути, и говорит о провале реформ. Жуткий перекос в сторону Центра, сознательное пренебрежение провинцией, то, что «дикие земли» фактически обречены на загнивание, потому что у них чисто «служебное» предназачение – кормить Центр. Это как раз и создает у подавляющей части населения страны ощущение, что вся их жизнь бессмысленна, поскольку ясно, что далеко не все «поселенцы» получат шанс перебраться в заветную Москву и припасть там к «благам цивилизации».

Как ни странно, мы видим, что созданная схема практически идеально подходит для последующей вербовки «лишних людей» из провинции на войну. Прямо как нарочно именно под это она и заточена! На деле, однако, нет – случайно получилось.

Важно другое – то, что сама по себе «рабочая схема» современной РФ не была окончательной. У этого примитивного устройства общества была внутренняя динамика, оно продолжает эволюционировать.

Поселенцам на диких землях изначально не оставляли никаких перспектив, кроме «перебраться в Центр», где якобы есть единственно красивая и богатая жизнь. На деле жизнь в столице не особенно сильно отличалась от жизни повсюду в России с точки зрения осмысленности и свободы, а оставалась в сущности такой же убогой и примитивной – поскольку БАЗА, то есть экономика России, оставалась такой же примитивной у всей страны (ведь развития-то никакого не было).

Но тут появился значимый и мощный «социальный лифт» – военная служба. То есть – умение убивать. Именно – не «защищать» кого-то, а – убивать «других», «неправильных». Воевать не для того, чтобы достичь мира, а воевать ради процесса как такового. Ведь новая концепция армии именно в этом.

В итоге именно ВОЙНА становится вторым смыслом жизни для нынешней России. Эта армия должна расти и воевать, это ее самодостаточный смысл существования. Может ли эта армия «самораспуститься», типа решив, что «все ее задачи выполнены»? Понятно, что нет. Главная проблема «рабочей схемы» нынешней РФ – в том, что при накачивании Центра полезными ископаемыми из «диких земель» не нужно большое количество «лишних» людей в самом Центре. В ЦЕНТРЕ их нечем занять!

Проблема именно в том, людей в Центре должно оставаться значимо меньше, чем на периферии. Жители Столицы только тогда будут ощущать себя привелигированными, если их будет меньше, чем в остальной России. То есть – армия не должна уменьшаться или, паче чаяния, вовсе распускаться. Армия должна только расти. И значит – у нее должны быть всегда под рукой какие-то новые войны. И – дополнительные выплаты.

Если же руководство (очередное «правительство реформ») захочет вдруг избавиться от армии – то еще неизвестно, кто кого. Недавний эпизод с «восстанием Пригожина» говорит о многом. С точки зрения «Москвы» продолжение войны с Европой – хорошее продолжение, во всяком случае, лучшее, чем военный бунт «в мирной столице», против которого у Москвы по сути нет никаких содержательных аргументов.

Что самое печальное: по логике, единственной содержательной альтернативой этому могла бы быть попытка наладить экономическое развитие «диких земель» РАДИ НИХ САМИХ, а не ради «похорошевшей Москвы». Попытка создать НЕУБЫТОЧНЫЕ, сами себя поддерживающие на плаву предприятия «глубинной Руси». Однако примерно в конце «нулевых» на этом был поставлен крест: «условный Путин» пришел к окончательному выводу, что такой пусть развития ведет в тупик. Россия неспособна развивать предприятия в собственно России – они нерентабельны. Невыгодно – запуск предприятия и оплата всех его расходов займет значимо больше, чем все его возможные доходы на мировом рынке.