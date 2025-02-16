Мнение: Ловушка для социалистов

В бедных странах Африки ценят коллективизм и не любят выскочек. В богатых США, напротив, предпочитают индивидуализм. Это знаменитые данные Герта Хофстеде, который изучал культурные особенности разных народов примерно полвека назад.

Вы можете поиграться с графиками господина Хофстеде (вот здесь). Из графиков, в частности, следует, что коллективизм к бедности приводит не всегда, так как тяготеет к коллективизму, например, вполне успешный Китай.

Вместе с тем, если мы разложим на графике все страны Африки и Китай, то мы увидим одинокую свечу на шкале «ориентация на долгий срок». Это Китай — у него по долгосрочности 87 баллов из 100. Китайцы готовы работать годами, чтобы получить большой приз потом. У африканских стран по долгосрочности не выше 40, в среднем около 20. Африканцам безразличны награды, которые они могли бы получить через 5 лет или тем более через 25 лет, они живут одним днём.

Казалось бы, секрет успеха найден: общество должно быть ориентировано на работу в долгую, как Китай. Но нет: американцы в среднем тоже о будущем не думают, американцы хотят получать желаемое немедленно, «здесь и сейчас». По шкале «ориентация на долгий срок» у США всего лишь 26 — твёрдый уровень Африки. Однако Америка — не Африка. Если мы повторим наш трюк, то есть если мы выберем на графике все страны Африки и США, мы обнаружим летящий в небо столп и здесь. У США индивидуализм высочайший — 91 из 100. В среднем по Африке — около 25. Выше 50 поднимается только одна африканская страна, и вы не удивитесь, когда узнаете, что это ЮАР. Там индивидуализм — 65.

Если бы я был склонен к быстрым выводам, я бы сказал, что успех страны определяется уровнями индивидуализма и ориентацией на долгий срок. Хотя бы что-нибудь одно из этого должно быть высоким. Коллективизм и ориентация на долгий срок — это Китай. Индивидуализм и жизнь одним днём — это США. Если же страна не только тяготеет к коллективизму, но и ориентирована жить «здесь и сейчас», то она в беде: это Никарагуа или Сомали.

Таким образом, сам по себе коллективизм — не приговор, но только при условии, что коллектив состоит из взрослых людей, готовых вкладываться в своё будущее. Если же коллектив требует «хлеба и зрелищ» немедленно, а в ответ на предложение пойти поработать гневно освистывает оратора, общество прозябает в бедности. Помочь инфантильному обществу могут только индивидуализм и меритократия, то есть система, при которой усердные одиночки могут игнорировать мнение инфантильного большинства.

В Китае предприниматель говорит: «нашему посёлку надо наладить выпуск радиодеталей, давайте распределим обязанности и приступим, через 20 лет будем процветать». Коллектив поддерживает идею, дружно приступает к работе, и через 20 лет на месте рисовых плантаций вырастает фабрика полупроводников.

В США предприниматель ничего не говорит, так как знает, что американцам нужны деньги, а не слова. Он берёт кредит в банке, строит фабрику и нанимает простых ребят, которые не лезут в чужие дела, но которые готовы стоять за конвейером, чтобы получать раз в неделю оговоренное количество долларов. Постепенно фабрика предпринимателя развивается, и результат как минимум не хуже, чем в Китае.

В Африке предприниматель не может получить поддержку деревни, так как над ним смеются: у жителей деревни горизонт планирования ограничен одним сельскохозяйственным сезоном. Однако и открыть свой бизнес африканец тоже не может: если его не ограбят его же собственные родственники, это сделает местная преступность или государство. Курица, несущая золотые яйца, в Африке мигом отправляется в суп.

В общем, теория получается красивая, но у неё есть одна проблема. Посмотрите, пожалуйста, на вот этот политический компас:

Дональд Трамп хочет «сделать Америку великой снова» через возвращение к традиционным американским ценностям. Во-первых, через национализм, то есть через идею «интересы американцев важнее интересов нелегальных мигрантов, даже если нелегальные мигранты чувствуют себя угнетёнными». Во-вторых, через индивидуализм, то есть через идею «надо поддерживать лучших». Согласно этой идее, условный Илон Маск не должен стоять на коленях перед могилой Джорджа Флойда и стыдиться своего богатства: напротив, он должен хвастаться деньгами, чтобы молодые ребята с горящими глазами вкалывали изо всех сил, пытаясь повторить его успех.

На противоположной шкале компаса обосновалась неомарксистская секта проигравшего Трампу глубинного государства. Это законченные интернационалисты, которые действуют в духе Владимира Ильича. Вот, к примеру, реплика, которая вполне могла бы быть сказана не Лениным в 1922, а каким-нибудь клинтонитом в 2022 году:

Для пролетария не только важно, но и существенно необходимо обеспечить его максимумом доверия в пролетарской классовой борьбе со стороны инородцев. Что нужно для этого? Для этого нужно не только формальное равенство. Для этого нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством «великодержавной» нации.

По шкале коллективизм-индивидуализм американские глубинарии тяготеют к крайним формам коллективизма: к полному неприятию индивидуального успеха и к тоталитарному вмешательству общества в личную жизнь. Белый бизнесмен, по их логике, много задолжал чернокожей даме из гетто, при этом в проблеме негритянки, мнению глубинариев, виноват кто угодно, но только не она сама.

До этого момента всё идёт гладко. Однако если мы переводим взгляд в левый верхний угол компаса, мы обнаруживаем там персону, с которой никто не хочет разделять один квадрат. С одной стороны, Гитлер был националистом, это понятно, и с этим никто не спорит. С другой стороны, Гитлер был безусловным коллективистом, «за народ». С этим уже спорят, так как после Войны социалисты долго отказывались признавать Гитлера своим, однако факты неумолимы — глава немецкой социалистической рабочей партии был за народ и за рабочий класс.

Я сделаю тут небольшое отступление, так как устойчивый миф «Гитлер был капиталистом» активно используют против России. Заход примерно такой: «высшая стадия капитализма — это Гитлер, следовательно, современная капиталистическая Россия — безусловное зло, которое следует как минимум обезглавить, люстрировав всех политиков, чиновников и олигархов». У адептов мифа про Гитлера-капиталиста есть целые конспирологические теории про Круппов, которые якобы привели Гитлера к власти, а потом управляли им, как своей марионеткой, и про «партию лавочников», которой якобы был НСДАП. Вот, однако, немного исторических фактов.

1. НСДАП была скорее партией рабочих и крестьян, чем партией лавочников. Лавочники были там в сугубом меньшинстве, так как партия Гитлера была народной: распределение по сословиям внутри партии примерно соответствовало таковому во всём немецком обществе.

2. В Нюрнберге после войны никаких капиталистов, якобы управлявших Гитлером, не казнили. Некоторых немецких промышленников судили позже, на второстепенных процессах, причём как второстепенных обвиняемых, а не как главарей. Их обвиняли в использовании принудительного труда и в тому подобных преступлениях, но не в том, что они создали Гитлера или командовали им.

3. Вот программа партии Гитлера, 25 пунктов НСДАП (ссылка). Несложно заметить, что она до степени смешения похожа на программу любой современной левой партии, которая выступает против «засилья мигрантов». Если вам лень переходить по ссылке, то вот краткая выжимка: уничтожение нетрудовых доходов, достойная пенсия, остановка нелегальной миграции, защита людей труда и так далее, и тому подобное. Кстати, какого цвета был флаг у Гитлера? Да, память вас не подводит, именно этого цвета.

4. Если кто-то скажет, что программа — это всего лишь программа, то я напомню про массовое создание Гитлером рабочих мест, масштабное строительство санаториев для рабочих и, например, круизное направление гитлеровской КДФ. Цитирую (ссылка):

В деятельности KДФ существовало несколько направлений, основным из которых была организация доступных международных круизов. Для этой цели была построена целая флотилия круизных кораблей, флагманом которых был комфортабельный лайнер «Вильгельм Густлофф». В рамках этой программы предлагались круизы по побережью Норвегии, Испании, Италии, а также по Балтийскому морю и вдоль побережья Германии и Дании. Идея предоставления оплачиваемых отпусков рабочим была достаточно новой для тогдашней Европы, а в Германии на такое право могли рассчитывать даже сезонные рабочие. В этом направлении жизнь немецкого рабочего, благодаря программам KДФ, выгодно отличалась от жизни рабочих в других странах. Стоимость билетов для немецкого рабочего на комфортабельных кораблях круизного флота была втрое ниже, чем в других странах. Около 20 млн человек (почти четверть населения страны) воспользовались услугами этой программы для отдыха. Кроме круизов немецкий рабочий мог рассчитывать на дешёвые билеты и туры на множество курортов Германии. Под эгидой КДФ курорты также возводились в разных живописных местах Германии.

5. В 1936 году, через три года после прихода к власти, Гитлер прямо говорил, что частная собственность не является для него священной или хотя бы важной. В принципе, это и так понятно, так как Гитлер отобрал собственность у 500 тысяч евреев, однако на эту национализацию сторонники мифа про «капиталиста Гитлера» закрывают глаза. Однако и собственность немецких капиталистов Гитлер тоже не ставил ни во грош. Опять-таки, сравните угрозы Гитлера с репликами современных нам левых политиков: «Либо сегодня [в Германском рейхе] есть частная промышленность, и в таком случае именно она должна размышлять о методах производства, либо мы считаем, что определять средства производства — задача правительства, и в таком случае у нас отпадает нужда в частной собственности. Задача министерства экономики заключается всего лишь в том, чтобы устанавливать цели для национальной экономики, а частная промышленность должна осуществлять их. Германская промышленность либо осознает новые экономические цели, либо выявит свою неспособность выжить в современную эпоху, когда советское государство принимает гигантские планы. Но в таком случае на дно пойдет не Германия, а в крайнем случае несколько промышленников».

То же самое говорил и Геринг. Цитирую: «Господа! Я вмешаюсь, не колеблясь ни секунды — да-да, ни секунды, как я уже доказал в связи с другим вопросом — и разом конфискую весь бизнес, если приду к выводу, что его непонятливый владелец смотрит на мир с перспективы стульчака своего предприятия и не в состоянии проявить чуть больше дальновидности… и он должен будет уйти. Один росчерк моего пера — и он останется без своего бизнеса и без своей собственности».

Пожалуй, тут можно остановиться: если эти 5 аргументов покажутся кому-то недостаточно убедительными, то и следующие 25 аргументов (которые у меня есть) тоже его не убедят. Заканчиваем разбор мифа и идём дальше.

В общем, Гитлер был социалистом, а две главных капиталистических страны мира — США и Великобритания — воевали во Второй мировой войне против Гитлера, были союзниками СССР.

И вот теперь у нас вырисовывается в полный рост проблема с коллективизмом. Если мы находимся в нижнем левом квадрате компаса, то есть стоим на позициях интернационализма, то мы являемся единомышленниками Сороса — выступаем за нелегальную миграцию, ритуальное целование ботинок и прочие противоестественные непотребства. Если же мы перемещаемся наверх, то есть смещаемся от интернационализма к национализму, то мы садимся на одно поле с Гитлером.

Получается прямо-таки ловушка для социалистов.

— Ты социалист?

— Да.

— Ты готов «возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством “великодержавной” нации»?

— Нет, русские платить и каяться не должны.

— И чем тогда твои политические взгляды отличаются от взглядов Гитлера?