 

Бариатрическая хирургия позволяет 61% диабетиков отказаться от лекарств

16.02.2025, 12:05, Разное
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Исследование, проведенное в Университете Монаша, подтвердило безопасность и эффективность бариатрических операций для снижения веса. В опубликованном заключении проанализировано более 130 тысяч операций, выполненных в Австралии с 2012 по 2021 год. Результаты показали существенную потерю веса и возможность отказа от лекарств у пациентов с диабетом.

Профессор Венди Браун, руководитель исследования, отмечает, что это первое исследование, демонстрирующее долгосрочную эффективность операций не только в специализированных центрах, но и в целом по стране. Анализ данных показал высокую эффективность всех лапароскопических методов — одномоментной шунтирующей гастропластики, желудочно-кишечного анастомоза по Ру-эн-И, рукавной резекции желудка и регулируемых бандажей.

Участники исследования потеряли от 17,6 % до 34,9 % от исходного веса. При этом бариатрическая хирургия значительно улучшила состояние пациентов с диабетом. Так, 71,6 % отказались от лекарств через год после операции, через пять лет — уже 61 %. Однако, несмотря на высокую эффективность, исследование выявило и 148 летальных исходов, что составляет 0,1 % от общего числа. При этом 29 были связаны с самой операцией, а основной причиной смерти стал сепсис.

Авторы исследования подчеркивают безопасность и эффективность бариатрической хирургии. Сейчас планируются дополнительные исследования для изучения долгосрочных результатов операций.Источник &#8212 Monash University


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