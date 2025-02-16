Илон Маск получил внеочередное звание полковника СВР

Глава департамента эффективности правительства США Илон Маск опубликовал в своём X (бывший Twitter) указ Владимира Путина о присвоении ему внеочередного звания полковника Службы внешней разведки России.

Миллиардер поблагодарил российского президента за доверие и пообещал и дальше «с честью служить без права на славу, во славу державы». «Обмыть» новое звание Маск планирует 23 февраля в Москве, куда он приедет на праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества.

– Товарищи, прошу подготовить гранённый стакан с водкой и мои новые звёзды – через две недели встретимся, – написал основатель Space X.

В Москве Маск планирует также выступить с лекцией в МГУ, дать интервью телеведущему Дмитрию Киселёву и открыть выставку о научно-технических достижениях советских учёных в мультимедийном парке «Россия – моя история».

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