Мнение: Почему закрытые границы вполне совместимы и с капитализмом

Советские граждане знали, что бегство за границу или отказ вернуться из зарубежной командировки — это измена Родине, которая жестоко карается по закону. Цитирую статью 64 из Уголовного кодекса РСФСР:

Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, —

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества…

Серьёзным ограничителем эта статья Уголовного кодекса не была, потому что советская власть не мстила беглецам, если только они не были настоящими предателями. Статус изменника Родины невозвращенцы могли игнорировать: как говорил Рабинович, «пока меня нет, они меня могут даже побить». Однако советскую границу охранял меткий пограничник Карацупа со свирепым псом Индусом, так что бегство из СССР было технически непростым делом.

Многие, впрочем, пытались: один только Карацупа задержал или застрелил около 500 нарушителей, из которых только четверо пытались проникнуть в Советский Союз, а все остальные — покинуть райскую страну рабочих и крестьян. Переход абы какой границы при этом не был ещё гарантией успеха: к примеру, протяжённую финскую границу перейти было относительно несложно, однако Финляндия… возвращала беглых советских граждан обратно, такой у нас тогда был с финнами договор.

Некоторые строили хитрые планы и шли на экстраординарные меры. К примеру, океанограф Курилов купил для побега билет на советский круизный лайнер, который, чтобы пассажиры не сбежали с корабля в ближайшем порту, в иностранные порты не заходил. Рассчитав оптимальный маршрут, Курилов сиганул в воду с высоты 12 метров, три дня усердно работал ластами и, преодолев около 100 километров, достиг берега Филиппин. Аналогичным образом бежала и Лилиана Гасинская. Она поступила в специализированное ПТУ, выучилась на судового официанта и, получив допуск к загранплаваниям, отбыла на теплоходе к берегам Австралии. Улучшив момент, девушка выпрыгнула через иллюминатор и, проведя в воде меньше часа, выплыла на берег рядом с Сиднеем. Советское консульство немедленно организовало облаву и почти настигло беглянку, но хищные капиталистические репортёры успели первыми, сделав из «девушки в красном бикини» — такое прозвище ей дали газеты — настоящую сенсацию.

Теоретически можно было купить за несколько месячных зарплат короткий тур в капстрану — в ту же Францию, например, или в Турцию, как в фильме «Бриллиантовая рука». Однако, во-первых, такие поездки были экзотикой: большая часть советских граждан даже не знала, что у них есть такая возможность. Во-вторых, для зарубежной поездки надо было собрать кучу бумаг и пройти специальную комиссию — этот квест был по зубам далеко не всем. Наконец, перед выездом требовали оставить в СССР для гарантии жену и детей: одиноким покинуть страну было крайне тяжело. Мой знакомый артист рассказывал, что его не выпускали за рубеж на гастроли, пока он, в очень взрослом по советским меркам возрасте, не обзавёлся семьёй и не породил ребёнка.

Просить политического убежища в таких обстоятельствах было бы подлым поступком, так как семьям невозвращенцев приходилось туго. Поэтому редкие советские туристы закупались за рубежом всякой дешёвой капиталистической ерундой на разрешённую им к обмену мелочь и смиренно возвращались обратно, даже не думая о побеге.

В общем, граница была на замке, и уровень эмиграции из СССР был крайне низок. Периодами выпускали евреев в Израиль (откуда они потом зачастую ехали в США), но средний советский гражданин, не помешанный наглухо на отъезде, мог изучать другие страны только по книгам Жюля Верна, немногочисленным иностранным фильмам и передаче «Клуб кинопутешествий».

Причина, побудившая советскую власть закрыть границы на замок, была в первую очередь экономической. Если капиталистическая экономика зиждется на трудоголиках-потребителях, которые пашут, как кони, чтобы купить себе новую машину или новый айфон, то социалистическая экономика подступается к снаряду с противоположной стороны: максимально снижает стоимость рабочей силы, экономя на уровне потребления граждан. Да, советский рабочий выплавлял в разы меньше стали, чем американский. Но зато и платить ему можно было в 10+ раз меньше. По этому поводу в СССР ходили многочисленные анекдоты. Например:

— Товарищ Сидоров, а чей это завод?

— Рабочих!

— А чья машина у проходной?

— Директора завода. Товарищ Смит, а это чей завод?

— Директора.

— А чьи это машины у проходной?

— Рабочих.

Или вот:

Устроили в Хабаровске конференцию по рыбному хозяйству. Вечером директор советского консервного комбината выпил с японским коллегой, завёл профессиональный разговор:

— Твоя фабрика в Японии сколько консервов выпускает?

— Столько-то тонн.

— А сколько у тебя человек работает?

— Шестеро. А твоя фабрика в Хабаровске сколько консервов выпускает?

— Да столько же тонн, сколько и твоя.

— А сколько у тебя человек работает?

Нашему неловко ответить, что у него 500 человек работает, поэтому он отвечает, что семеро. Посидели ещё немного, разошлись по номерам. На следующий день наш только выходит из номера, его японец ловит — всклокоченный весь, с опухшими глазами:

— Петрович-сан! Я всю ночь не спал, думал. Скажи мне, что у тебя на фабрике седьмой делает?

Так вот, чтобы у государства была возможность по-настоящему экономить на рабочей силе, надо лишить рабочих всех альтернатив, чтобы им пришлось работать за пайку (плюс очередь на квартиру, плюс раз в три года путёвка в санаторий одна звезда). Для этого советское государство предприняло ряд вынужденных мер:

1. Запретило частный бизнес, чтобы частник не сманивал рабочих более высокой зарплатой.

2. Запретило самозанятость, чтобы рабочий не мог «нетрудовыми доходами», то есть работой на себя, зарабатывать больше, чем его коллеги на государственном заводе.

3. Установило примерно одинаковые зарплаты по всей стране, с поправкой на северные коэффициенты и тому подобное.

4. Ввело систему прописки, чтобы затруднить переезд в более сытые регионы.

5. Запретило тунеядство, чтобы отказаться от работы тоже было нельзя.

Очевидно, что в этом списке без запрета на эмиграцию было никак. Разрыв в уровнях жизни между советским тружеником и работником из развитой капстраны был колоссальным: в 10-50 раз. Добавим к этому власть коммунистов, которую большинство населения терпеть не могло, и получим мощнейшую тягу, которая обескровила бы трудовые ресурсы СССР за считанные 5-10 лет. Как минимум пришлось бы забыть про науку: в том числе по той причине, что некоторые советские учёные были или «врагами народа», отсидевшими в сталинских лагерях, или просто невольниками — как Пётр Капица, например, которого Сталин, заманив в СССР под предлогом участия в конгрессе, удерживал в нашей стране силой.

Плавно перехожу к сути поста. Сегодня утром читатель прислал мне письмо, спрашивая, возможен ли запрет эмиграции при капитализме. И действительно, вспоминая Железный занавес в СССР, суровые порядки в КНДР и, например, флотилии кубинских беженцев на резиновых лодках, многие полагают, будто закрытые границы — это естественное свойство социализма, а открытые границы — необходимая составляющая капиталистической экономики.

На мой взгляд, это не так: конфигурация, которую мы наблюдали в эпоху Холодной войны, является всего лишь одной из возможных.

Во-первых, социализм вполне совместим с открытыми границам, даже устойчив. Классический пример — Венесуэла, из которой свободно можно выехать за рубеж. Открытые границы небесплатны для социалистов, так как они лишаются самых квалифицированных и деятельных кадров, однако у открытых границ есть очень важный плюс: «буйные» тоже покидают страну. При закрытых границах буйные баламутят общество, разлагают окружающих и норовят при первой возможности выйти на майдан. При открытых границах они едут в условные США и становятся проблемой американцев. Внутри соцстраны остаются люди спокойные, уравновешенные, готовые потерпеть.

Во-вторых, капитализм на 100% совместим с закрытыми границами, для капитализма это вообще не является проблемой. В качестве математически яркого примера приведу планету Земля: жестокие физики с инженерами закрыли нам все возможности для эмиграции на другие планеты, что, однако, не мешает нашему миру быть в настоящее время быть почти на 100% капиталистическим. (Для тех, кто не смотрит «Международную панораму»: в Китае с 1978 года капитализм, на Кубе идут рыночные реформы, в КНДР что-то типа НЭПа. Дикие страны типа Гаити и Сомали капиталистическими не являются, но там уровень развития невысок, так что их я для простоты в расчёт вообще не беру).

Теперь, когда мы наглядно доказали, что закрытые границы возможны для всей планеты, рассмотрим отдельные капиталистические страны. Хорошим примером является упомянутая выше Северная Корея: там сейчас есть и богачи, и супермаркеты, и многие другие атрибуты капитализма, однако выехать из КНДР всё ещё довольно сложно. Развитию капитализма, однако, сложнопроницаемые границы не мешают.

Также капитализм вполне можно было построить… в СССР. Собственно, в Прибалтике и в Грузии он в искажённом виде даже существовал. К примеру, грузин из хорошей семьи мог взять у родителей 30 тысяч рублей, купить себе на них фруктовый сад и зарабатывать на жизнь, продавая апельсины в РСФСР: нанимать сезонных работников, отправлять Камазы с урожаем в Ленинград и так далее. Врач из Литвы, в свою очередь, мог открыть частную практику: например, гинекологический или зубоврачебный кабинет. Местные власти смотрели на мелкий бизнес спокойно, с пониманием.

В РСФСР подобные эксперименты тоже проводили, зачастую даже масштабно, но заканчивались они всегда одинаково — опыты сворачивали, гайки закручивали, на предпринимателей заводили уголовные дела. Самый известный пример — НЭП, который Иосиф Виссарионович придушил в 1929 году. Несколько лет НЭП процветал в условиях закрытых границ: примерно с 1925-1926 года попытки выехать за рубеж в обход ОГПУ трактовались как контрреволюционные связи или шпионаж.

Причина, по которой советская власть терпела капитализм только в привилегированных нацреспубликах за пределами РСФСР — сугубо политическая. Переход к капитализму означал бы перетряску партийной номенклатуры, многие потеряли бы сытные кресла, так как «рыночники» были на порядок эффективнее. Невозможно смириться с ситуацией, когда твой колхоз прочно сидит на дотациях и десятилетиями жалуется на жизнь, а выскочка-рыночник поставил своим колхозникам огромные зарплаты и спокойно сдаёт государству целые вагоны зерна.

Аналогичным образом капитализм сосуществовал с закрытыми границами в Китае — к рыночным реформам Дэн Сяопин приступил в 1978 году, а ограничения на эмиграцию ослабил только через несколько лет, в 1983. Начальному этапу капреформ ограничение на выезд не помешало: пожалуй, даже помогло, так как сверхдешёвая рабочая сила стала хорошим подспорьем для нарождающейся капиталистической промышленности.

Вообще, я не вижу сколько-нибудь веских причин, по которым закрытые границы мешали бы рыночной экономике и капитализму. Торговать с другими странами капиталистам надо, это правда, однако вопрос торговли решается элементарно: через платные выездные визы. Допустим, торговая компания вносит залог в 25 млн рублей за каждого сотрудника, выезжающего в командировки, причём даже не в виде наличных, а в виде обязательства заплатить штраф в случае побега. При таких штрафах невозвращенцев почти не будет: особенно если учесть, что уровень жизни в закрытой капстране ничуть не ниже, чем за рубежом. Смысл бежать за МакДональдсом, джинсами и спортивным кабриолетом, если всё то же самое есть у тебя дома, в Орске?

Подведу итог

Вопрос открытых и закрытых границ имеет значение для соцстран. При социализме выбор между закрытыми и открытыми границами — это выбор между развитием и стабильностью, то есть довольно важное, даже принципиальное решение.

При капитализме вопрос открытых и закрытых границ — исключительно политический вопрос, что-то типа запрета алкоголя или публичных домов. На экономику такие запреты или разрешения почти не влияют.

И, да, на всякий случай. Я не предлагаю закрыть границы в России: напротив, я считаю, что конкретно сейчас закрытие границ нанесло бы России серьёзнейший ущерб. Я всего лишь указываю, что закрытие границ при капитализме — политический, а не экономический вопрос.