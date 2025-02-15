Мнение: Наводнение в Лос-Анджелесе, подводные базы и роботы-медузы

1. Небо серьёзно прогневалось на Калифорнию, рассадник леволиберальной повестки и радужных свобод. Вслед за огнём на Лос-Анджелес обрушилась и вода, причём в ряде случаев на те же самые районы, которые ранее пострадали от катастрофических пожаров (ссылка):



В некоторых частях округа уровень воды в результате наводнений поднялся до 120 сантиметров. По данным издания, к настоящему моменту пострадал центр региона, некоторые районы Малибу, долины Сан-Фернандо и Сан-Габриэль, а также Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.

Отмечается, что новые катастрофы произошли всего через месяц после пожаров, причинивших огромный ущерб Лос-Анджелесу и его жителям. Согласно подсчетам специалистов, пожары обошлись округу в 250-275 миллиардов долларов.

2. Пока другие страны пытаются обжить космическое пространство, немцы экспериментируют с подводным жильём (ссылка):



Немецкий инженер Рюдигер Кох провел 120 дней в подводной капсуле, установив новый мировой рекорд по продолжительности жизни под водой без разгерметизации. Жилище площадью 30 м², оснащенное кроватью, интернетом и велотренажером, было спроектировано компанией Ocean Builders, соучредителем которой является рекордсмен. Кох надеется, что это станет шагом к освоению морей как среды для постоянного проживания человека. <…>

Кох рассказал, что его 120-дневное подводное приключение стало для него незабываемым опытом, и признался, что немного сожалеет о его завершении. Больше всего ему запомнилось, как красиво светится море ночью. Кох также отснял более 1000 часов видеоматериалов о морской жизни через иллюминатор. <…>

Капсула, в которой находился Кох, была оборудована всем необходимым, включая кровать, туалет, телевизор, компьютер, интернет и велотренажер. Она находилась примерно в 15 минутах плавания на лодке от северного побережья Панамы. Модуль соединялся с надводным отсеком посредством трубы с узкой винтовой лестницей, что позволяло доставлять еду и принимать посетителей, в том числе и врача. Электроэнергию обеспечивали солнечные панели на поверхности, при этом имелся резервный генератор. Душа не было.

Вообще, неплохо, и я неиронично полагаю, что герр Кох занят не только интересным, но и полезным делом: задачу обустройства морских глубин человечеству так или иначе пора решать. Однако как же любительски, как же провинциально выглядит сейчас Европа по сравнению с Китаем… Цитирую, например (ссылка):

В Китае утвердили строительство глубоководного исследовательского центра в стратегически важном Южно-Китайском море. Этот проект сравнивают с «космической станцией на дне океана». Объект будет находиться на глубине 2000 метров и станет одним из самых глубоких и технологически сложных подводных сооружений, когда-либо созданных. Небольшие группы ученых будут проводить там до месяца: исследовать экосистемы, мониторить гидраты метана и искать полезные ископаемые. Ожидается, что объект будет запущен в эксплуатацию к 2030 году.

С одной стороны — немецкий энтузиаст-одиночка, притопивший крошечную капсулу в удобном месте, и лазающий туда через трубу. С другой стороны — полноценная китайская исследовательская база с учёными на двухкилометровой (!) глубине, то есть на глубине вчетверо большей, чем выдерживают современные атомные подводные лодки.

3. Скорее всего, если вы подумаете о роботе, то представите себе человекоподобного «железного дровосека». Как вариант, похожего на игрушку робота-собаку. Однако андроидами и тетраподами разработки современных роботов отнюдь не ограничиваются (ссылка):

Для выполнения целого ряда практических задач антропоморфные роботы не нужны, наоборот, эффективнее использовать более простые биологические виды. Инженеры из США представили двух мягких роботов: медузу и червя. В качестве источника питания были выбраны проточные окислительно-восстановительные батареи, которые выполняют сразу две функции: обеспечивает энергией всю систему и приводят роботов в движение. <…>

Сердце и кровеносная система обоих роботов — проточная окислительно-восстановительная батарея, в которой электролитическая жидкость выделяет энергию в результате химической реакции окисления и восстановления. <…>

Разработчики предлагают использовать медузу для исследования океана, а червя — для инспекции труб и прочих узких коридоров.

Идея, конечно, напрашивается. Я вот до сих пор точно не выяснил, почему у меня из вентшахты периодически тянет табаком. Так-то понятно, что кто-то из моих соседей курит, но непонятно, кто конкретно из них, и почему у этого господина есть доступ к моему индивидуальному вентиляционному каналу. Робот-червь или, лучше, робот-паук здорово помог бы. Я бы выпустил его в трубу, он бы слазил и посмотрел.

Также роботы-черви будут очень полезны в автомастерских. Сейчас для поиска неисправности надо иногда разобрать полмашины. В будущем достаточно будет запустить червяка под капот, и он до нужного места сам доползёт.