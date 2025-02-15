Рупор кремлевской пропаганды: Мать отомстила людоловам
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Николаеве женщина подорвала людоловов. Предположительно за то, что людоловы поймали ее сына и отправили насильно на фронт, где он и погиб.
Погибла сама и убила одного людолова. Еще 8 получили ранения различной степени тяжести.
То, что людоловов рано или поздно начнут убивать, это было неизбежно. Этот взрыыв и недавние подрывы людоловов в Ровно это только начало.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет