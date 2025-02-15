Из-за резкого падения курса с 89 до 92 ₽ за доллар российские розничные магазины повысят цены на 10%

Российские магазины продуктов, одежды и электроники объявили о внеплановом повышении цен на 10% в результате непредвиденного обвала рубля. 13 февраля 2025 года биржевой курс доллара составлял 89 рублей, но после заседания ЦБ, в рамках которого была зафиксирована прежняя ключевая ставка 21%, биржевой курс резко обвалился практически до 92 рублей.

На фоне небывалого падения курса национальной валюты большинство розничных сетей объявляют о необходимости принять «непростые решения» и рассчитывают на понимание россиян.

«Мы старались сдерживать цены, даже в чём-то жертвуя собственными доходами, но обвал рубля не оставил выбора», – заявил в интервью газете «Ведомости» представитель одного из популярных дистрибьюторов электроники.

«Этот фактор отразится, как и было сказано ранее, на росте цен на одежду и электронику, поскольку они закупаются в основном за рубежом и по параллельному импорту, либо напрямую в Китае, но через сложные логистические маршруты, – комментирует ситуацию экономист Антон Соболев. – Гораздо хуже будет, если курс обвалится до 95 рублей за доллар – тогда придётся ждать роста цен не менее 15%».

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