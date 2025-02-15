Рупор кремлевской пропаганды: Теперь их стало больше

Этапы большого пути "Операции Ы". Первая фотография "Герани" серии Ы за номером 004. 2022-й год.

А это обломок "Герани" серии Ы в начале февраля 2025 года. Уже выпущено почти 15,5 тыс. "Гераней". И их кол-во увеличивается.

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Источник: Colonel Cassad

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