Рупор кремлевской пропаганды: Теперь их стало больше
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Этапы большого пути "Операции Ы". Первая фотография "Герани" серии Ы за номером 004. 2022-й год.
А это обломок "Герани" серии Ы в начале февраля 2025 года. Уже выпущено почти 15,5 тыс. "Гераней". И их кол-во увеличивается.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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