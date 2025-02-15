WinRAR просит купить тематическую сумку, раз уж вы не хотите покупать лицензию на легендарный архиватор

Компания Rarlab объявила о совместном проекте с французским брендом Tern. Они создали сумку, внешний вид которой является отсылкой к логотипу знаменитого архиватора WinRAR. Это три книжки — пурпурного, зеленого и синего цвета — сложенные стопкой. Как гласит официальное сообщение в Х, “Что поддержит разработчика приложения лучше, чем покупка WinRAR-сумки, раз уж вы НИКОГДА не купите лицензию на саму программу?”.

WinRAR известен тем, что практически никто в мире не использует его платную версию, так как его разработчик, российский программист Евгений Рошаль принципиально не запрещает нарушать правила использования пробной бесплатной версии. Когда истекает 40-дневный испытательный срок, пользователи просто закрывают окошко с напоминанием о необходимости приобрести лицензионную версию ПО. Функциональность архиватора от этого не страдает, а сама доступность WinRAR давно стала легендарной.

Сумка в стиле WinRAR изготовлена из «веганской кожи» и использует магнитную систему застежек. В ней всего одно отделение с жесткой рамой, размеры сумки 21 см x 14 см x 7 см. Продавать ее планируют по $120, что в разы больше стоимости лицензии на программу, которая составляет всего $26 (купите лицензию на WinRAR!). На сайте компании есть и другие товары – майки, куртки и различные аксессуары с широким разбросом цен.Источник — WinRAR