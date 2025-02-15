 

WinRAR просит купить тематическую сумку, раз уж вы не хотите покупать лицензию на легендарный архиватор

15.02.2025, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Rarlab объявила о совместном проекте с французским брендом Tern. Они создали сумку, внешний вид которой является отсылкой к логотипу знаменитого архиватора WinRAR. Это три книжки — пурпурного, зеленого и синего цвета — сложенные стопкой. Как гласит официальное сообщение в Х, “Что поддержит разработчика приложения лучше, чем покупка WinRAR-сумки, раз уж вы НИКОГДА не купите лицензию на саму программу?”.

WinRAR известен тем, что практически никто в мире не использует его платную версию, так как его разработчик, российский программист Евгений Рошаль принципиально не запрещает нарушать правила использования пробной бесплатной версии. Когда истекает 40-дневный испытательный срок, пользователи просто закрывают окошко с напоминанием о необходимости приобрести лицензионную версию ПО. Функциональность архиватора от этого не страдает, а сама доступность WinRAR давно стала легендарной.

Сумка в стиле WinRAR изготовлена из «веганской кожи» и использует магнитную систему застежек. В ней всего одно отделение с жесткой рамой, размеры сумки 21 см x 14 см x 7 см. Продавать ее планируют по $120, что в разы больше стоимости лицензии на программу, которая составляет всего $26 (купите лицензию на WinRAR!). На сайте компании есть и другие товары – майки, куртки и различные аксессуары с широким разбросом цен.Источник &#8212 WinRAR


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Мнение: Наводнение в Лос-Анджелесе, подводные базы и роботы-медузы

15.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Украинское ПВО сбило F-16 с помощью ЗРК “Пэтриот”

15.02 / Мнение: Письмо: “Хвост или слив?”

15.02 / Мнение: А что же делать?

15.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Без Европы

15.02 / В России вводятся штрафы за использование иностранных языков в телефонных разговорах

15.02 / Мнение «аналитика»: О Мюнхене-2025… Свершилось чудо?

15.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Мать отомстила людоловам

15.02 / Из-за резкого падения курса с 89 до 92 ₽ за доллар российские розничные магазины повысят цены на 10%

15.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Теперь их стало больше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика