 

Император торжественно открыл Чернорусский лицей имени Пушкина в Аддис-Аббебске

15.02.2025, 11:33, Разное
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Император Всероссийский Владимир обрадовал жителей столицы Чернороссии Аддис-Аббебска своим визитом, где открыл лицей имени Пушкина.

В гиперлуп-порту имени графа Поварова состоялась церемония встречи императора, собравшая бескрайнюю тьму чернорусских холопов. По прибытию Августейшего верховные жрецы, вожди, дворяне из благороднейших чернорусских родов целый час свершали процессию коленопреклонения и благословения Государя на вечное царствование.

Подчас процессии открытия лицея имени Пушкина достопочтеннейшими чернорусскими мужьями был организован парад с демонстрацией царских верблюдов, длиной в медячок и выведенных в сомалийской ядерно-хлопковой зоне с целью победы над остатками супостатов Коллективного Запада, а юные чернорусские отроки прочли лучшие стихотворения великого русского поэта и поставили театральный экзерсис о жизни прадеда Пушкина. 

Кульминацией церемонии стало прочтение занявшим 1-е место в имперской олимпиаде по русскому языку одарённым 13-летним отроком Абубой Диоповым, стихотворения «Клеветникам России». Государь был настолько впечатлен талантом Диопова, что немедленно забрал его под собственное опекунство. Его Светлейшее Высочество намерен ознакомить юношу со своим поместьем в Геленджике, а граф Дугин займётся дальнейшим образованием и просвещением отрока.

На аудиенции с преподавательским составом светила чернорусской науки поведомили Императору об учебных планах. В саму программу лицея введут несколько уникальных для Черноруссии дисциплин. Так молодые чернорусы будут отдельно изучать поэзию Пушкина и историю братства великороссов и чернорусов, где рассмотрят решающую роль СССР в обретении чернорусского народа своей независимости. Также было заключено соглашение с Императорским университетом дружбы русов имени Петра Лулумбова о дальнейшем сотрудничестве в области изучения истории чернорусов и обмене облучающимися.

Будучи довольным теплым приемом братского чернорусского народа и его успехами на просветительском поприще, по случаю прибытия его Светлейшее Высочество Император повелел раздать каждому чернорусу по бочке водицы байкальской, водки столичной да по шапкам-ушанкам для защиты от наступающих холодов с сомалийской ядерно-хлопковой зоны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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