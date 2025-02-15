Вымершие птерозавры помогут в создании уникальных материалов для современной авиации

Несмотря на то, что древние птерозавры вымерли миллионы лет назад, их костная структура может стать основой для создания современных авиационных материалов. Некоторые их виды обладали размахом крыльев до 11 метров, что делало их самыми крупными летающими животными всех времен. При этом, птерозавры обладали легкими и прочными костями крыльев. Изучив их, ученые придумали, как использовать их конструкцию в создании современных воздушных судов.

Исследования, проведенные с использованием рентгеновской томографии, показали, что «твердые» участки этих костей на самом деле содержат крошечные каналы, которые играли важную роль в питании костной ткани и предотвращали распространение трещин. Ученые выяснили, что они также препятствуют проникновению трещин глубже в кость.

Если бы на поверхности кости образовалась микротрещина, она дошла бы только до первого канала, который бы ее остановил. А крошечная поверхностная трещинка весьма быстро бы зажила. Ученые из Манчестерского университета считают, что воспроизведение подобной микроструктуры в аэрокосмических материалах позволит создать более легкие и прочные компоненты для современных самолетов.

Источник — The University of Manchester