Мнение «аналитика»: О самом эпичном лузере… Эй, ***, что с лицом?

Нет, не Владимир Зеленский, на которого сейчас даже больно смотреть.

Нет, не Пётр Порошенко, на которого наложили тонну санкций и теперь требуют выкуп.

Нет, не… Перечислять имена и фамилии можно долго, ибо нет сейчас среди украинцев, пожалуй, ни одного, кто не чувствовал бы себя обманутым, поиметым и кинутым.

Но этот господин…

Ему, пожалуй, тяжелее всех.

Несколько недель назад он затеял хитрую оперативную комбинацию, призванную спасти Украину. Но в итоге перехитрил лишь самого себя, а нэньку подставил. И теперь ему припомнят все провалы, начиная с обещания «зайти в #Крым» два с лишним года назад: тогда «зашёл» только один, да так там и остался — в качестве пленника.

Не так давно глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, неожиданно «проговорился» в Раде. Он строго конфиденциально заявил, что если к лету не начнутся серьёзные переговоры по урегулированию «украинского кризиса», то «дальше запустятся очень опасные процессы для самого существования Украины». И ей — кранты, проще говоря.

Таков был его ответ на прямой депутатский вопрос: «Сколько еще времени есть?».

Разумеется, эта новость разлетелась очень широко. И достигла правильных ушей. И даже была правильно понята. После чего «всё заверте…».

Но при этом всё пошло не так. Кирилл Буданов-то имел в виду «надавить» на европейские и американские политические элиты своим грозным предупреждением, чтобы те побыстрее и пощедрее раскошелились на новые пакеты военной и финансовой помощи. А вместо этого Дональд #Трамп бросился «спасать Украину»… за счёт самой Украины. И после переговоров с Владимиром Путиным предложил такой мирный план за 500 млрд долл., от которого украинцы разом испытали гнев, отчаяние и фрустрацию в одном флаконе. И четыре из пяти стадий по Кюблер-Росс оказались пройденными за сутки: депрессия накрыла 32-миллионную страну от мала до велика.

И немудрено. Три года готовиться триумфально войти в Крым «через два-три тижня», а в итоге потерять ещё два-три региона. За это время лишиться четверти населения, трети экономики, половины энергетики, приобретя лишь сотни тысяч инвалидов. Получить только 75 млрд долл. помощи из 200 млрд выделенных, всю её спалить в огне конфликта и остаться в долгах на 500 млрд долл., за которые придётся отдавать землю и недра. И никакого «Плана Маршалла» на выходе.

Но воленс-ноленс, «мир по Трампу» украинцам всё равно придётся принять — пусть даже и «через силу».

Фееричный долбо… лузер, этот ваш Кирилл Буданов, разве нет?

Интересно, что у него сейчас с лицом?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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