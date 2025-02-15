Рупор кремлевской пропаганды: Орденские барельефы “Калашникова”

На «Калашникове» установили пятый «орденский» барельеф

В АО «Концерн «Калашников» на территории предприятия установили барельеф ордена «За доблестный труд», которым коллектив завода награжден Указом Президента России Владимира Путина в 2024 году за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала Российской Федерации.

Он стал пятым в барельефном ряду государственных наград, врученных предприятию в разные годы. Ранее оборонный завод был удостоен орденов Ленина (1942), Красного Знамени (1944), Трудового Красного Знамени (1957) и Октябрьской революции (1970).

Барельефы орденов напоминают заводчанам о знаменательном прошлом предприятия, вызывают гордость за сегодняшний самоотверженный труд и вдохновляют коллектив на новые достижения ради будущего страны.

https://t.me/kalashnikovnews/3307 – цинк

Надо стремится к объемам производства времен получения Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции.

С начала СВО объемы производства "Калашникова" существенно выросли, но как говорится, нет предела совершенству.

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Источник: Colonel Cassad

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