 

Рупор кремлевской пропаганды: Орденские барельефы “Калашникова”

15.02.2025, 0:45, Разное
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На «Калашникове» установили пятый «орденский» барельеф

В АО «Концерн «Калашников» на территории предприятия установили барельеф ордена «За доблестный труд», которым коллектив завода награжден Указом Президента России Владимира Путина в 2024 году за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала Российской Федерации.

Он стал пятым в барельефном ряду государственных наград, врученных предприятию в разные годы. Ранее оборонный завод был удостоен орденов Ленина (1942), Красного Знамени (1944), Трудового Красного Знамени (1957) и Октябрьской революции (1970).

Барельефы орденов напоминают заводчанам о знаменательном прошлом предприятия, вызывают гордость за сегодняшний самоотверженный труд и вдохновляют коллектив на новые достижения ради будущего страны.

https://t.me/kalashnikovnews/3307 – цинк

Надо стремится к объемам производства времен получения Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции.
С начала СВО объемы производства "Калашникова" существенно выросли, но как говорится, нет предела совершенству.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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