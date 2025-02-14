Рупор кремлевской пропаганды: Ему все равно уже недолго осталось

Вице-президент США Вэнс отказался проводить переговоры с пока еще канцлером Германии Шольцем во время Мюнхенской конференции по безопасности с аргументацией "Ему все равно уже недолго осталось".

США посылают ясный сигнал, что Шольц политический труп, на который уже не стоит тратить свое время. Примерно также до этого Шольца игнорировали в Кремле, несмотря на заявления Шольца, что он хочет позвонить и поговорить с Путиным.

США же намерены вести дела с Мерцем, который как ожидается, уже достаточно скоро может стать канцлером Германии.

PS. Это вполне в духе США – приехать в Германию и вытереть ноги о ее канцлера. Достаточно наглядно видно реальное отношение США к своим сателлитам.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках