Мнение: Продление жизни с помощью ИИ, попытка Илона Маска поглотить ОпенАИ, Франция участвует в ИИ-гонке

1. Разработчики искусственного интеллекта обещают нам не только по-настоящему умных роботов, которые будут работать вместо людей, но и резкое улучшение кожаных мешков: продление жизни примерно вдвое и лечение тяжёлых заболеваний с помощью лекарств, придуманных при помощи ИИ. Телеграм-канал «Точка сингулярности» пишет (ссылка 1, ссылка 2):



Дарио Амадеи [глава компании Антропик]: «Будьте живы в 2030 году, и ваша прогнозируемая продолжительность жизни может увеличиться с сегодняшних ~85 до примерно 170″. Борьба со старением становится мейнстримом. Это становится серьезным. ИИ сделает это реальностью (увеличив темпы прогресса по крайней мере в 20-1000 раз) в ближайшие несколько лет. Не умирайте.»

…

«Хассабис из Google заявил, что разработанный с помощью ИИ препарат испытают до конца года»: Лекарства от онкологии и нейродегенеративных заболеваний могут появиться уже через несколько месяцев.

«Cтартап по разработке лекарственных препаратов, принадлежащий материнской компании Google Alphabet, к концу этого года начнет испытания препарата», – заявил его основатель Демис Хассабис.

«Мы изучаем онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенерацию, все основные области заболеваний, и я думаю, что к концу этого года у нас будет наш первый препарат», — отметил глава Isomorphic Labs, получивший в октябре Нобелевскую премию по химии. — «Обычно в среднем требуется от 5 до 10 лет на разработку одного препарата. И, возможно, мы могли бы ускорить этот процесс в 10 раз, что стало бы невероятной революцией в медицине».

Подобные новости идут потоком, и мы даже кое-что из этого уже недавно обсуждали. Однако тут интересны сроки: если прогнозы «будет через 20 лет» опытные люди расшифровывают как «будет через 20-320 лет», то вот «к концу года» — это уже довольно убедительно. Когда руководитель компании обещает показать лекарство через несколько месяцев, это обычно означает, что оно вчерне уже готово, и осталось только решить несколько мелких технических проблем.

2. Илон Маск, занявший после прихода к власти Дональда Трампа положение второй по значимости публичной фигуры, атаковал ОпенАИ, разработчика самого продвинутого на сегодняшний день ИИ (ссылка):



Группа инвесторов под руководством Илона Маска подала заявку на покупку OpenAI за $97,6 млрд, о чем сообщил его адвокат Марк Тоберофф. Этот шаг стал новым этапом конфликта между Маском и Сэмом Альтманом, сооснователями OpenAI. Маск уже судится с компанией, пытаясь оспорить изменение ее некоммерческого статуса. Альтман отреагировал на предложение Маска с иронией, предложив ему продать Twitter за $9,74 млрд.

Это неожиданное предложение — очередной виток конфликта между Маском и Сэмом Альтманом, которые вместе с другими основателями запустили OpenAI в 2015 году. Маск <…> подает инициативу как попытку вернуть OpenAI к изначальной цели — созданию искусственного интеллекта с открытым кодом, служащего на благо общества. <…>

В ответ на это Альтман опубликовал в социальной сети X ироничное сообщение: «Благодарю за предложение, но мы, пожалуй, воздержимся. Однако мы готовы приобрести Twitter за $9,74 млрд, если у вас возникнет такое желание». Напомним, что в 2022 году Маск и группа инвесторов купили Twitter за $44 млрд.

Насколько я понимаю, Илон Маск и не рассчитывал, что ему продадут ОпенАИ. Он готовил почву для будущих судов — теперь, когда ОпенАИ грубо отверг предложение продаться за 100 млрд долларов, его владельцы уже не могут сделать вид, будто ОпенАИ стоит, допустим, 5 млрд долларов.

3. Гонка к по-настоящему умному искусственному интеллекту набирает обороты, в том числе и финансовые. Теперь расчехлила мешок с золотом и Франция (ссылка):

Франция объявила о грандиозном пакете инвестиций в искусственный интеллект на сумму €109 млрд — это $112 млрд по текущему курсу. Средства направят на развитие центров обработки данных и другой инфраструктуры, чтобы страна могла конкурировать с лидерами отрасли — США и Китаем. Французский президент Эммануэль Макрон назвал эти меры ответом на американский ИИ-проект Stargate, в который вложат $500 млрд. Он считает, что у Франции есть все шансы стать одной из ИИ-столиц мира, особенно учитывая недавний успех DeepSeek, который доказал, что ИИ можно обучать дешевле и эффективнее, если использовать американские наработки.

Основная цель программы — создание новых центров обработки данных (ЦОД), ориентированных на искусственный интеллект. Макрон подчеркнул, что вложения Франции будут пропорциональны инвестициям США в проект Stargate, который предполагает $500 миллиардов в развитие ИИ. «Для Франции это тот же коэффициент, что и для США,» — отметил президент, добавив, что при населении в 68 миллионов человек французская экономика меньше в 5 раз по сравнению с американской. Эти средства позволят Франции догнать конкурентов по масштабу ИТ-ресурсов, которые необходимы для обучения сложных моделей ИИ.

Франция начинает не с нуля: французы уже создали и развивают одну из самых популярных нейросетей, «Мистраль». Попробовать можно вот здесь, русский язык она понимает.

Экономика Франции скорее в 6,5 раз меньше американской по ППС (паритету покупательной способности), так что французы собираются вложить в ИИ даже больше, чем предполагает реальная пропорция экономик. Правда, видеокарты французам придётся покупать за реальные, а не за паритетные доллары, однако всё остальное, включая электричество, французы могут производить у себя дома.

Экономика России в 4,2 раза меньше экономики США по ППС. Соответственно, нам, если бы мы хотели бежать среди лидеров, следовало бы вложить в развитие искусственного интеллекта 500/4,2 = 119 миллиардов долларов (10,8 триллионов рублей). Это чуть больше 5% российского ВВП, который по итогам прошлого года достиг величины в 200 триллионов рублей (ссылка).

Лично я полагаю, что пока что тема ИИ недостаточно убедительна или горяча, чтобы наши власти одобрили такие расходы. С другой стороны, на Спецоперацию примерно столько мы и тратим, так что если политическое решение будет принято, деньги в нашем бюджете изыщутся.