Рупор кремлевской пропаганды: Обмен Винника на Фогеля

Обмен Винника на Фогеля

Кадры обмена Винника на Фогеля – прибытие Винника в Россию и передача Фогеля американцам.

Винник сидел в США за незаконные операции с криптовалютой. Фогель сидел в России за контрабанду наркотиков.

У нас освобождению Винника особого ажиотажа не придавали. В США же Трамп вовсю пиарился на обмене Фогеля.

Спецслужбы США и РФ сейчас обсуждают еще ряд потенциальных обменов заключенныыми. Курс стандартный – 1 к 1.

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Источник: Colonel Cassad

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