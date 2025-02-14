Рупор кремлевской пропаганды: Обмен Винника на Фогеля
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Обмен Винника на Фогеля
Кадры обмена Винника на Фогеля – прибытие Винника в Россию и передача Фогеля американцам.
Винник сидел в США за незаконные операции с криптовалютой. Фогель сидел в России за контрабанду наркотиков.
У нас освобождению Винника особого ажиотажа не придавали. В США же Трамп вовсю пиарился на обмене Фогеля.
Спецслужбы США и РФ сейчас обсуждают еще ряд потенциальных обменов заключенныыми. Курс стандартный – 1 к 1.
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Источник: Colonel Cassad
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