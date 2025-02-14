 

В новом голливудском фильме о Нельсоне Манделе главную роль исполнит белый актёр

14.02.2025, 19:33, Разное
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В новом голливудском байопике о Нельсоне Манделе главную роль исполнит актёр Марк Уолберг – такое решение приняли продюсеры «с учётом изменившейся обстановки».

Решение о кастинге вызвало бурю негодования в социальных сетях, однако продюсер Бен Цукерман заявил, что Валберг лучше всех справится с этой ролью, а цвет кожи не имеет никакого значения.

– Главное – это талант и умение вжиться в образ. А Уолберг – настоящий гений. Иногда я думаю, что в него вселяется дух Нельсона Манделы – настолько они похожи. Он даже научился говорить с южноафриканским акцентом, хотя возможно он был просто под крэком, – рассказал голливудский деятель.

Представители афроамериканских организаций заявили, что это «плевок в лицо чёрному населению» и сравнили такое решение с притеснениями времён расовой сегрегации. Ведущие амеркианские СМИ их позицию напротив критикуют – так, в эфире CNN заявили, что активисты «проявляют неприкрытый расизм и пытаются задвинуть белых на задний план».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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