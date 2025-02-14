 

Британские военные обучают робопсов профессии сапера

14.02.2025, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

До последнего времени робособаки выполняли в основном «гражданские» функции — пока за них не взялись военные. Так, Министерство обороны Великобритании решило «призвать» их на военную службу, поручив заниматься обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов.

Идея использовать роботов-саперов далеко не нова. Первые образцы в виде дистанционно управляемых мототележек на гусеничном ходу появились в британской армии более полувека назад в ходе противостояния с Ирландской республиканской армией.

Задача, стоящая перед робопсом-сапером Wheelbarrow Mark 7, достаточно сложна — ему необходимо поместить взрывоопасное устройство в бронированный контейнер и там его обезвредить. Для успешного выполнения столь опасного задания робот оснащен видеокамерой высокого разрешения, сенсорными системами, шарнирными манипуляторами и тактильной обратной связью.

И Wheelbarrow Mark 7 не подвел. В ходе организованных Лабораторией оборонных наук и технологий (DSTL) испытаний он под контролем оператора вел поиски, обнаруживал и классифицировал взрывные устройства, а затем обезвреживал их с помощью руки-манипулятора, либо выстрелом из скорострельного ружья. При этом часть функций робот выполнял самостоятельно с помощью ИИ.

В процессе работы робопес-сапер также самостоятельно перемещался в опасной зоне, преодолевал лестницы, открывал двери в помещения, где могли находиться взрывоопасные предметы и следил за территорией, чтобы убедиться в безопасности людей.

Источник &#8212 Ministry of Defence


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Мнение «аналитика»: О самом эпичном лузере… Эй, ***, что с лицом?

15.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Орденские барельефы “Калашникова”

15.02 / ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

14.02 / Мнение: Хитрые маркетологи, или как меня выбесил Билайн

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Ему все равно уже недолго осталось

14.02 / Мнение: Продление жизни с помощью ИИ, попытка Илона Маска поглотить ОпенАИ, Франция участвует в ИИ-гонке

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Обмен Винника на Фогеля

14.02 / Мнение: Финский фронт против России, рост цен на электричество в Литве, депопуляция Латвии и Молдавии

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Мюнхенская порка

14.02 / В новом голливудском фильме о Нельсоне Манделе главную роль исполнит белый актёр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика