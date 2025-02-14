Британские военные обучают робопсов профессии сапера

До последнего времени робособаки выполняли в основном «гражданские» функции — пока за них не взялись военные. Так, Министерство обороны Великобритании решило «призвать» их на военную службу, поручив заниматься обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов.

Идея использовать роботов-саперов далеко не нова. Первые образцы в виде дистанционно управляемых мототележек на гусеничном ходу появились в британской армии более полувека назад в ходе противостояния с Ирландской республиканской армией.

Задача, стоящая перед робопсом-сапером Wheelbarrow Mark 7, достаточно сложна — ему необходимо поместить взрывоопасное устройство в бронированный контейнер и там его обезвредить. Для успешного выполнения столь опасного задания робот оснащен видеокамерой высокого разрешения, сенсорными системами, шарнирными манипуляторами и тактильной обратной связью.

И Wheelbarrow Mark 7 не подвел. В ходе организованных Лабораторией оборонных наук и технологий (DSTL) испытаний он под контролем оператора вел поиски, обнаруживал и классифицировал взрывные устройства, а затем обезвреживал их с помощью руки-манипулятора, либо выстрелом из скорострельного ружья. При этом часть функций робот выполнял самостоятельно с помощью ИИ.

В процессе работы робопес-сапер также самостоятельно перемещался в опасной зоне, преодолевал лестницы, открывал двери в помещения, где могли находиться взрывоопасные предметы и следил за территорией, чтобы убедиться в безопасности людей.

Источник — Ministry of Defence