 

Немецкие левые в ответ на новый теракт исламистов проведут митинг против АдГ

14.02.2025, 13:33, Разное
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Немецкие левые и центристы в ответ на очередной теракт исламистов проведут митинг против партии «Альтернатива для Германии».

По мнению политических активистов, мигранты из Афганистана проявляют агрессию, поскольку не ощущают себя в безопасности. Организаторы акций заявили, что ответственность за теракты несут именно правые – они «создали в стране атмосферу ненависти» и вынудили беженцев защищаться.

– Если бы не противоправная деятельность «Альтернативы для Германии», гости нашей страны не ощущали бы себя чужими и не вынуждены были бы проявлять агрессию, – сказал представитель «Зелёных» Джемаль Йылдыз. – Такое поведение мне знакомо как биологу. Если вы загоните в угол крысу, она тоже будет защищаться.

Вскоре партии пришлось принести извинения за своего депутата, сравнившего отдельных мигрантов с крысами. В АдГ в свою очередь напомнили, что крыса не садится за руль автомобиля и не врезается в толпу, а кроме того, заявили, что выступают только против мигрантов, которые не хотят работать и представляют угрозу для общества. Эти объяснения не были приняты – «Зелёные» заявили, что «не ведут диалогов с экстремистами».

– Если мы сейчас будем делить мигрантов на тех, кто угрожает обществу, и тех, кто не угрожает, мы лишь усугубим их положение. Любая сегрегация, любые преследования наших гостей или расследования против них – удар по имиджу нашего гостеприимства и базовым ценностям гуманизма, – говорится в пресс-релизе партии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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